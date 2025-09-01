JUSTIÇA
Como os Círculos de Paz e a Psicanálise podem fortalecer mulheres no combate ao feminicídio
E se fosse possível reunir, em um mesmo espaço, a força coletiva dos Círculos de Construção de Paz e a escuta profunda da Psicanálise? Em Mato Grosso, um grupo de professoras aposta na união entre os Círculos de Paz, oriundos da Justiça Restaurativa, e a Psicanálise como estratégia para enfrentar o feminicídio, uma das mais graves expressões da violência de gênero no país. A iniciativa é das professoras Leyze Grecco, Nailza Gomes e Clarize Auxiliadora Miranda Prado, da rede municipal de Educação de Várzea Grande, que acreditam que a força coletiva dos círculos, somada à escuta profunda da psicanálise, pode abrir caminhos de reconhecimento, escuta ativa e transformação.
A proposta foi apresentada durante o ‘III Congresso Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental’, realizado pelo Centro Educacional de Novas Abordagens Terapêuticas (Cenat), nos dias 19 e 20 de agosto, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, com a meta de abrir espaço para debates e apresentação de boas práticas relacionadas à melhoria da qualidade de vida de pessoas em sofrimento psíquico.
Os Círculos de Construção de Paz e a psicanálise se encontram na ideia de que falar, ser escutado e elaborar narrativas sobre si mesmo tem potencial terapêutico e transformador. Ambos apostam na palavra como via de cura e transformação: seja para restaurar relações sociais e promover autoconhecimento, como nos círculos, ou para elaborar conflitos internos, como na psicanálise.
“A escuta ativa realizada pelo psicólogo ou pelo psicanalista é essencial para ajudar as mulheres vítimas de violência a verbalizar e compreender suas experiências dentro de um relacionamento, ter um olhar crítico diante das situações e recuperar sua identidade. É exatamente aqui, que os círculos de construção de paz criam um ambiente seguro para a revelação espontânea, abrindo caminho para que as participantes reconheçam suas dores, desafiem narrativas de culpa cristalizadas na sociedade, sem se submeter a julgamentos. A conexão entre o aprofundamento psicanalítico e o diálogo restaurativo possibilita uma forma eficaz de buscar resultados positivos para os envolvidos”, explicou a professora e psicóloga, Leyze Grecco, que, entre suas atividades, também integra a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e de fortalecimento da Justiça Restaurativa no município.
Facilitadora de Círculos de Construção de Paz, Leyze conta que o projeto foi desenvolvido a partir de uma série de círculos realizados inicialmente com 60 mulheres, profissionais da rede municipal de Educação, com o objetivo de promover autoconhecimento, despertar valores e fortalecer a identidade feminina. A meta do projeto é alcançar 100% das mulheres lotadas nas 97 unidades de ensino de Várzea Grande, entre Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB).
“Quando trazemos a temática da identidade para dentro dos Círculos de Paz, abrimos caminho para reflexões sobre quem somos e como nos enxergamos. Porque quando temos a convicção de quem somos, nós conseguimos agir de forma diferente, e essa convicção não é apenas no aspecto físico, mas também psíquico, emocional e comportamental. Essa investigação do eu, como aponta a psicanálise, é fundamental para provocar mudanças. Quando a mulher se reconhece de forma nítida, ela encontra forças para mudar sua forma de agir e, assim, romper o ciclo da violência. Podemos dizer que, diferente do atendimento individualizado no consultório, os círculos possibilitam um aprofundamento coletivo sobre a nossa identidade”, refletiu Leyze.
Enquanto a psicanálise busca transformar o sintoma em narrativa, permitindo ao sujeito ressignificar sua dor, os Círculos de Paz trabalham no plano coletivo, dando lugar à expressão de mágoas, medos e ressentimentos, que podem ser elaborados e transformados em uma nova percepção. Tanto os círculos, quanto a psicanálise, compreendem a fala como via de elaboração psíquica dos conflitos.
No livro Recordar, repetir e elaborar, o psicanalista austríaco, Sigmund Freud, defende o dispositivo clínico da escuta enquanto um espaço de acolhimento onde a pessoa pode narrar, recordar e elaborar suas dores e traumas. De modo semelhante, nos Círculos de Paz, cada participante tem assegurado o direito de fala e de escuta, o que produz um ambiente de reconhecimento e apoio mútuo.
Mas romper o ciclo da violência pode não ser simples. A ausência de espaços seguros de diálogo e de fortalecimento emocional pode reduzir drasticamente o encorajamento para que mulheres denunciem seus agressores.
Segundo dados de 2024 do Comitê para a Análise dos Feminicídios em Mato Grosso, formado pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Assembleia Legislativa e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma pesquisa com familiares e amigos de quinze vítimas revelou dados alarmantes: 60% dos casos não tinham boletim de ocorrência, quase 70% das vítimas deixaram filhos menores, e 67% dos familiares tinham conhecimento da violência, mas permaneceram em silêncio.
Para a professora e facilitadora de Círculos de Paz, Nailza Gomes, mestre em Educação, doutora em História e integrante da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, o alto índice de feminicídios tem mobilizado diferentes instituições do sistema de Justiça e da sociedade civil, na busca por alternativas para romper o ciclo de agressões que muitas vezes culmina na morte de mulheres.
“Acabamos de participar da elaboração de um protocolo sobre violência contra a mulher, que será implementado nas escolas da rede municipal. O documento estabelece procedimentos bem definidos para professores, gestores e coordenadores diante de revelações de violência, seja contra mães, avós ou profissionais da escola. O protocolo será publicado e acompanhado de uma capacitação em outubro, garantindo que toda a rede esteja preparada para acolher denúncias e agir corretamente”.
Nailza explica que, paralelamente, já está sendo desenvolvido um segundo protocolo, voltado para violência sexual contra crianças e adolescentes, com participação de diretores e diretoras para orientar a melhor aplicação nas unidades escolares.
Projeto FloreSer inicia rodas de conversa com estudantes
O Projeto FloreSer realizou, na tarde desta sexta-feira (29), sua primeira roda de conversa com alunos da Escola Padre João Panarotto, no bairro CPA IV. Cerca de 35 estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio, com idades entre 15 e 16 anos, participaram da atividade, que promoveu dinâmicas voltadas à reflexão e à identificação de formas sutis de violência de gênero, como o ciúme, o controle e atitudes machistas no cotidiano.
A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá – Espaço Caliandra, acompanhou as dinâmicas e explicou que a proposta do Ministério Público é abordar um tema grave de forma leve e participativa. “Queremos que vocês se manifestem e falem. Estamos aqui para ouvir e interagir, para que percebam a violência e nos ajudem a mudar essa cultura”, afirmou.
Durante as atividades, os alunos foram provocados a refletir sobre comportamentos comuns em relacionamentos que revelam traços abusivos e controladores, sinais muitas vezes ignorados de violências psicológica, moral e simbólica, que podem evoluir para agressões físicas. As dinâmicas interativas prenderam a atenção dos jovens, que participaram de forma ativa e engajada ao longo da roda de conversa.
A diretora da Escola João Panarotto, Raquel Dias dos Santos, destacou a importância de discutir a temática da violência com os alunos, especialmente por estarem em uma fase marcada por transformações emocionais e físicas. Segundo ela, muitos adolescentes acabam se envolvendo em relacionamentos permeados por diferentes formas de violência, principalmente a psicológica.
Raquel relatou que, durante as atividades, é comum observar reações emocionais dos estudantes: “As meninas começam a chorar, os meninos abaixam a cabeça. Isso mostra que podem estar vivenciando situações de violência”.
Para a diretora, a presença de uma instituição como o Ministério Público, reconhecida pela credibilidade, “faz toda a diferença” no enfrentamento do problema. “Isso certamente vai além da escola, vai alcançar as famílias, os vizinho. Espero que esses estudantes sejam realmente multiplicadores”, completou.
O estudante L.M.S, 16 anos, do 1º Ano A, avaliou que as dinâmicas realizadas ajudaram a compreender como conflitos pessoais podem se transformar em situações de violência, sobretudo em relacionamentos conjugais. Ele contou ter vivenciado essa realidade dentro de casa.
“Vi minha mãe sendo vítima de violência doméstica e, talvez, se ela não tivesse interrompido, poderia ter sido vítima de um feminicídio. Reconheci muito desse padrão e acho nobre trazerem essa discussão para os adolescentes”, relatou.
Para o jovem, respeito e confiança devem estar presentes de forma mútua e obrigatória nas relações. “É muito importante conscientizar os adolescentes sobre a prevenção e o combate à violência”, acrescentou.
Iniciativa – O projeto FloreSer é uma iniciativa do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar – Espaço Caliandra, que será desenvolvida em escolas do Ensino Médio da Capital, em parceria da Secretaria de Estado de Educação e TV Centro América. O objetivo é promover relações afetivas saudáveis, igualitárias e livres de qualquer forma de violência.
O objetivo do projeto é alcançar, de forma direta e indireta, 2.500 alunos distribuídos em 11 escolas de ensino médio até dezembro de 2026. As ações irão abordar a violência contra mulheres e meninas, nas suas diversas formas definidas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, além da violência simbólica e digital. Também serão discutidas as causas culturais que naturalizam a violência nas relações afetivas e as estratégias de prevenção.
A assistente social do Espaço Caliandra e gerente do projeto, Itana Lua Silva Santana, explica que os temas abordados em rodas de conversa, de maneira leve buscam a reflexão crítica e escuta humanizada. “O modelo roda de conversa é uma abordagem lúdica e educativa que incentiva a participação coletiva, o diálogo e o compartilhamento de experiências, sendo fundamental para sensibilizar e promover a reflexão crítica entre os estudantes”, afirma.
Itana também destaca que o projeto atua contra o discurso de ódio disseminado nas redes sociais, que influencia os adolescentes com visões distorcidas sobre as mulheres e reforça estereótipos que legitimam práticas de dominação, desrespeito e violência. “Se tornou urgente contrapor esse cenário por meio de estratégias educativas que dialoguem diretamente com os meios pelos quais os adolescentes constroem suas referências e identidades: as redes sociais”, pontua.
Concurso – A segunda etapa do projeto será o concurso “Oh, lá em casa (nem lá em casa)”, que consiste na produção de vídeos no formato Reels. O objetivo é incentivar a criação de conteúdos contra-hegemônicos, promovendo o debate crítico sobre desigualdade de gênero, relacionamentos saudáveis e direitos das mulheres.
A proposta é ocupar os espaços digitais com mensagens de conscientização produzidas pelos próprios jovens, em linguagem acessível e engajadora. O concurso deverá ser lançado no mês de setembro e contemplará todas as escolas da rede estadual de educação de Cuiabá.
Fórum de Comodoro comemora 27 anos com ações de modernização e cidadania
Comodoro celebra 27 anos de prestação jurisdicional nesta segunda-feira, data que marca a instalação da Comarca em 1º de setembro de 1998 e consolida o fórum como referência de acesso à Justiça no extremo Oeste de Mato Grosso. A unidade conta com duas varas, Juizado Especial Cível e Criminal e Cejusc, estrutura destacada desde os primeiros anos de funcionamento.
À frente dos trabalhos está o juiz Ricardo Garcia Maziero, que também atua como juiz eleitoral titular da 61ª Zona Eleitoral.
Nos últimos meses, a Comarca intensificou ações voltadas à eficiência e ao uso responsável de recursos públicos. Dentre elas, a abertura de edital para doar materiais remanescentes da reforma do prédio do fórum, iniciativa que evita desperdício e dá destinação social a itens de construção civil.
A proximidade com a comunidade é outra marca. Em junho de 2024, foi inaugurado um Ponto de Inclusão Digital (PID) em Campos de Júlio, município atendido pela Comarca de Comodoro, permitindo que moradores acessem serviços da Justiça sem precisar se deslocar até a sede. A medida amplia a cidadania digital e facilita atos processuais por videoconferência.
Na agenda de cultura de paz, o juízo local implementou e levou ao Conselho Nacional de Justiça o projeto “Círculos de Construção de Paz”, focado em prevenir conflitos e fortalecer o ambiente escolar. A Comarca também já promoveu formação básica em Justiça Restaurativa, envolvendo servidores e parceiros da rede.
Ao longo dos anos, a unidade ainda realizou mutirões e parcerias para dar vazão a demandas de interesse coletivo. Exemplo disso foi o esforço para negociação de débitos fiscais municipais, reduzindo litigiosidade, recuperando receitas públicas e permitindo regularização de contribuintes.
Neste aniversário de 27 anos, a Comarca de Comodoro reforça o compromisso com um Judiciário presente e acessível, desde doações responsáveis à interiorização do atendimento via PID e projetos de Justiça Restaurativa.
