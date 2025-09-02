SEGURANÇA
Companhia Raio apreende 41 porções de entorpecentes e prende homem em flagrante por tráfico
Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) apreenderam, nesta segunda-feira (1º.9), 41 porções de entorpecentes entre maconha e pasta base de cocaína e prenderam um homem, de 55 anos, suspeito por tráfico ilícito de drogas, em Cuiabá.
Durante policiamento tático em desdobramento da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que um homem estaria comercializando drogas, em uma residência localizada no bairro Canjica. Após a denúncia, os militares reforçaram o policiamento e flagraram o suspeito, que tentou fugir pelos fundos da casa.
Ao ser abordado e questionado sobre as drogas, o homem confessou que os ilícitos estariam guardados em dois quartos da casa. Em buscas pelo local, foram localizados diversos entorpecentes de maconha, pasta base de cocaína e outros materiais para embalagem, e posteriormente, comercialização.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil investiga possíveis fraude em documentos de quitação de IPVA em Canarana
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta segunda-feira (1º.9), a Operação Máscara de Papel para investigar possíveis fraudes cometidas em documentos de quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no município de Canarana (a 823 km de Cuiabá). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.
As ordens judiciais foram cumpridas no escritório e na residência do suspeito, de 25 anos, que trabalha como despachante veicular e exerce a função de intermediar e agilizar processos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Conforme o delegado de Canarana, Diogo Jobane, as investigações foram iniciadas no mês de agosto, após uma das vítimas comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.
Ele relatou que procurou o escritório de despachante para dar início ao procedimento de quitação do seu veículo VW Saveiro. O valor negociado foi pago parcelado em cinco vezes no cartão de crédito, e a primeira parcela foi debitada em agosto.
No entanto, ao consultar a documentação do seu veículo junto ao Departamento de Trânsito (Detran), o comunicante constatou o débito e procurou a Polícia Civil para denunciar.
Na ocasião, a vítima apresentou aos policiais civis o documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que lhe foi entregue pelo despachante investigado, constando como pago o tributo referente a este ano de 2025.
Diante das informações, foi instaurado inquérito para apurar os crimes de falsificação de documento público e estelionato. Após terem conhecimento da investigação, outras pessoas estiveram na manhã desta terça-feira (2) e realizaram novas denúncias.
“A Polícia Civil orienta a população que pagou seus tributos veiculares por intermédio de terceiros ou despachantes a realizar uma consulta junto ao Detran para certificar se a dívida foi realmente quitada”, alertou o delegado de Canarana.
As investigações continuam, visando à conclusão do inquérito policial e ao possível indiciamento de pessoas envolvidas na prática criminosa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PRF apreende 80 kg de skunk escondidos em compressor na BR-070 em Barra do Garças
Na tarde desta segunda-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de aproximadamente 80 quilos de skunk durante fiscalização no km 17 da BR-070, no município de Barra do Garças(MT).
A equipe abordou um caminhão Volvo/NL12 que apresentava irregularidades visuais, como ausência da placa traseira e pneu estourado. Durante a inspeção, os policiais constataram que a carga transportada, um compressor de ar apresentava sinais recentes de pintura e marcas de solda irregulares, o que levantou suspeitas.
O veículo foi encaminhado a um pátio conveniado, onde a equipe utilizou equipamentos adequados para abrir o cilindro do compressor. No interior, foram encontrados 76 tabletes de skunk, totalizando cerca de 80 kg, envolvidos em um colchão improvisado para ocultação.
O condutor foi encaminhado à Polícia Federal de Barra do Garças, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O veículo e o material apreendido permaneceram à disposição da autoridade policial.
Com essa ação, a PRF reforça seu compromisso no combate ao tráfico de entorpecentes e na proteção da sociedade, atuando de forma incisiva para retirar drogas de circulação e aumentar a segurança nas rodovias federais de Mato Grosso.
Fonte: PRF – MT
