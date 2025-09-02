Companhia Raio apreende 41 porções de entorpecentes e prende homem em flagrante por tráfico

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta segunda-feira (1º.9), a Operação Máscara de Papel para investigar possíveis fraudes cometidas em documentos de quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no município de Canarana (a 823 km de Cuiabá). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas no escritório e na residência do suspeito, de 25 anos, que trabalha como despachante veicular e exerce a função de intermediar e agilizar processos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Conforme o delegado de Canarana, Diogo Jobane, as investigações foram iniciadas no mês de agosto, após uma das vítimas comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Ele relatou que procurou o escritório de despachante para dar início ao procedimento de quitação do seu veículo VW Saveiro. O valor negociado foi pago parcelado em cinco vezes no cartão de crédito, e a primeira parcela foi debitada em agosto.

No entanto, ao consultar a documentação do seu veículo junto ao Departamento de Trânsito (Detran), o comunicante constatou o débito e procurou a Polícia Civil para denunciar.

Na ocasião, a vítima apresentou aos policiais civis o documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que lhe foi entregue pelo despachante investigado, constando como pago o tributo referente a este ano de 2025.

Diante das informações, foi instaurado inquérito para apurar os crimes de falsificação de documento público e estelionato. Após terem conhecimento da investigação, outras pessoas estiveram na manhã desta terça-feira (2) e realizaram novas denúncias.

“A Polícia Civil orienta a população que pagou seus tributos veiculares por intermédio de terceiros ou despachantes a realizar uma consulta junto ao Detran para certificar se a dívida foi realmente quitada”, alertou o delegado de Canarana.

As investigações continuam, visando à conclusão do inquérito policial e ao possível indiciamento de pessoas envolvidas na prática criminosa.

Fonte: Policia Civil MT – MT