Companhia Raio prende dois faccionados com porções de cocaína e maconha e R$ 2,2 mil em Cuiabá

Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 1º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 20 e 40 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (10.11), em Cuiabá. Com a dupla, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de R$ 2,2 mil em dinheiro.

Durante motopatrulhamento pelo bairro Nova Conquista, os policiais flagraram um grupo de pessoas que se dispersou ao ver a chegada das motocicletas do Raio, na frente de uma distribuidora de bebidas.

Diante da situação suspeita, os militares iniciaram abordagem ao grupo e encontraram algumas porções de entorpecentes com um homem, que se apresentou como proprietário da distribuidora. Já com os outros abordados, nada de ilícito foi encontrado e foram liberados da situação.

O suspeito detido foi questionado sobre a procedência das drogas e afirmou que dentro da distribuidora estavam o restante das drogas. No estabelecimento, ele indicou os locais dos entorpecentes escondidos, sendo localizadas as porções de cocaína dentro de uma máquina registradora e porções de maconha e a quantia de R$ 2.205,00 em outro ponto.

Ainda durante a abordagem, os policiais receberam denúncias de populares, que não quiseram se identificar, sobre a localização de um outro homem, que seria o responsável pelo tráfico de drogas de uma facção criminosa, dentro do bairro.

Os militares foram ao endereço informado e abordaram o homem. Ele confirmou que tinha drogas guardadas na casa. Nas buscas dos policiais, foram encontradas porções de maconha e materiais utilizados para o tráfico de drogas, como embalagens para guardar os entorpecentes.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT