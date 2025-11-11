MATO GROSSO
Companhia Raio prende dois faccionados com porções de cocaína e maconha e R$ 2,2 mil em Cuiabá
Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 1º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 20 e 40 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (10.11), em Cuiabá. Com a dupla, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de R$ 2,2 mil em dinheiro.
Durante motopatrulhamento pelo bairro Nova Conquista, os policiais flagraram um grupo de pessoas que se dispersou ao ver a chegada das motocicletas do Raio, na frente de uma distribuidora de bebidas.
Diante da situação suspeita, os militares iniciaram abordagem ao grupo e encontraram algumas porções de entorpecentes com um homem, que se apresentou como proprietário da distribuidora. Já com os outros abordados, nada de ilícito foi encontrado e foram liberados da situação.
O suspeito detido foi questionado sobre a procedência das drogas e afirmou que dentro da distribuidora estavam o restante das drogas. No estabelecimento, ele indicou os locais dos entorpecentes escondidos, sendo localizadas as porções de cocaína dentro de uma máquina registradora e porções de maconha e a quantia de R$ 2.205,00 em outro ponto.
Ainda durante a abordagem, os policiais receberam denúncias de populares, que não quiseram se identificar, sobre a localização de um outro homem, que seria o responsável pelo tráfico de drogas de uma facção criminosa, dentro do bairro.
Os militares foram ao endereço informado e abordaram o homem. Ele confirmou que tinha drogas guardadas na casa. Nas buscas dos policiais, foram encontradas porções de maconha e materiais utilizados para o tráfico de drogas, como embalagens para guardar os entorpecentes.
Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Central Estadual de Transplantes faz captação de rins e córneas em Nova Mutum
A Central Estadual de Transplantes, administrada pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES), realizou uma captação de múltiplos órgãos em Nova Mutum nesta segunda-feira (10.11). Esta foi a 14ª captação realizada pelo Estado neste ano, já superando as 13 realizadas ao longo de 2024.
O procedimento, no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, começou às 13h48 e terminou às 15h56, onde foram captados dois rins e duas córneas. Quatro pacientes que aguardam por um transplante serão contemplados.
Além da Central Estadual de Transplantes, também participaram da ação o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A equipe captadora é de Mato Grosso: do Hospital São Mateus e do Banco de Olhos de Cuiabá.
“É preciso agradecer a solidariedade de uma família enlutada, que consentiu com a realização da captação de órgãos que vai salvar vidas. Que cada vez mais a gente consiga conscientizar a população sobre a importância desses procedimentos”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
A secretária adjunta do Complexo Regulador da SES, Fabiana Bardi, parabenizou as equipes pelo trabalho feito para salvar vidas. “Estamos colhendo os frutos de capacitações promovidas pela Secretaria voltadas aos profissionais das unidades captadoras para a conscientização e ampliação das captações e transplantes em Mato Grosso”, avaliou.
Segundo a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Anita Ricarda da Silva, outra captação de múltiplos órgãos já tinha sido feita no município no dia 30 de outubro.
“Isso mostra que estamos conseguindo realizar cada vez mais procedimentos em todo o Estado. Nas 14 captações de múltiplos órgãos deste ano, foram captados 22 rins, nove fígados e um coração”, afirmou.
Secretarias municipais de Educação são chamadas a se inscrever no 2º Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) está convocando as Secretarias Municipais de Educação a se inscreverem no processo de certificação que reconhece as redes comprometidas com a alfabetização de todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.
As inscrições para o 2º Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização estarão abertas de 17 de novembro a 12 de dezembro de 2025, conforme edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC).
Mais do que uma distinção simbólica, o Selo é um instrumento de indução de boas práticas e de fortalecimento do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e tem respaldo no Decreto nº 12.191/2024, reconhecendo ações estruturantes que asseguram o direito à alfabetização.
O principal objetivo do Selo é reconhecer as Secretarias de Educação que desenvolvem ações efetivas de gestão, formação, avaliação e recomposição das aprendizagens, estimulando políticas públicas eficazes e promovendo a qualidade da alfabetização em todo o país.
Além dos municípios, podem participar as Secretarias Estaduais e a Secretaria Distrital que tenham formalizado a adesão ao CNCA (Decreto nº 11.556/2023) e contem com articuladores da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa) devidamente nomeados e cadastrados no Sistema Integrado de Monitoramento (SIMEC).
A avaliação será feita com base em critérios objetivos, organizados em quatro seções que sistematizam evidências de gestão e resultados: colaboração entre entes federativos (União, Estados, DF e Municípios); institucionalização da política de alfabetização; formação de docentes e gestores e distribuição de materiais de apoio; resultados alcançados, considerando as metas do Indicador Criança Alfabetizada.
Os critérios se dividem entre automáticos (dados oficiais do Inep, FNDE, Simec/PAR e PDDE Interativo) e declaratórios (documentos enviados pelas secretarias). A pontuação total varia de acordo com os esforços comprovados. As categorias são: Bronze, de 60 a 89 pontos, Prata, de 90 a 109 pontos e Ouro de 110 a 150 pontos, com atingimento da meta do Indicador Criança Alfabetizada.
