Companhia Raio prende dois faccionados com porções de cocaína e maconha e R$ 2,2 mil em Cuiabá
Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 1º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 20 e 40 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (10.11), em Cuiabá. Com a dupla, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de R$ 2,2 mil em dinheiro.
Durante motopatrulhamento pelo bairro Nova Conquista, os policiais flagraram um grupo de pessoas que se dispersou ao ver a chegada das motocicletas do Raio, na frente de uma distribuidora de bebidas.
Diante da situação suspeita, os militares iniciaram abordagem ao grupo e encontraram algumas porções de entorpecentes com um homem, que se apresentou como proprietário da distribuidora. Já com os outros abordados, nada de ilícito foi encontrado e foram liberados da situação.
O suspeito detido foi questionado sobre a procedência das drogas e afirmou que dentro da distribuidora estavam o restante das drogas. No estabelecimento, ele indicou os locais dos entorpecentes escondidos, sendo localizadas as porções de cocaína dentro de uma máquina registradora e porções de maconha e a quantia de R$ 2.205,00 em outro ponto.
Ainda durante a abordagem, os policiais receberam denúncias de populares, que não quiseram se identificar, sobre a localização de um outro homem, que seria o responsável pelo tráfico de drogas de uma facção criminosa, dentro do bairro.
Os militares foram ao endereço informado e abordaram o homem. Ele confirmou que tinha drogas guardadas na casa. Nas buscas dos policiais, foram encontradas porções de maconha e materiais utilizados para o tráfico de drogas, como embalagens para guardar os entorpecentes.
Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: PM MT – MT
PM lança aplicativo para efetivo registrar ocorrências em tempo real e aumenta produtividade de atendimento ao cidadão
A Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) iniciou, nesta segunda-feira (10.11), o funcionamento do aplicativo Boletim de Ocorrência e Termo Circunstanciado (BOTC) para todo o efetivo dos 142 municípios do Estado. O aplicativo permite o registro do boletim de ocorrência a partir do local dos fatos, modernizando o atendimento ao cidadão e dando mais celeridade no patrulhamento ostensivo.
A ferramenta foi desenvolvida pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas (CDSIT) da PMMT, em conjunto com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), onde os policiais militares podem registrar as ocorrências utilizando dispositivos móveis, eliminando a necessidade de deslocamento até unidades administrativas para formalização dos registros.
Além disso, o aplicativo é totalmente integrado às bases corporativas da Polícia Militar e da Sesp, desenvolvida em conformidade com os mais altos padrões de segurança da informação e proteção de dados pessoais. O BOTC utiliza mecanismos avançados de autenticação, criptografia e controle de acesso, assegurando que os dados gerados em campo sejam armazenados e transmitidos com total segurança.
De acordo com o tenente-coronel Ademar Junior Duarte Lima, coordenador da CDSIT, o aplicativo foi idealizado com foco na agilidade, precisão e segurança das informações, padronizando relatórios operacionais e a integração das informações da Polícia Militar e demais órgãos de segurança e prestação de contas das ações policiais.
“O aplicativo Boletim de Ocorrência e Termo Circunstanciado foi pensado para simplificar o trabalho do policial e tornar o registro das ações mais rápido e eficiente. Ele conecta a atividade operacional ao sistema corporativo da PMMT, permitindo que as informações cheguem em tempo real aos setores responsáveis”, destacou o oficial.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou que o lançamento do aplicativo representa um marco na modernização da instituição e reforça o compromisso da corporação com a modernização tecnológica e a transparência.
“Este é um avanço histórico para a Polícia Militar de Mato Grosso. O aplicativo simboliza a nossa entrada definitiva na era da transformação digital, com foco em eficiência operacional e segurança da informação. É uma ferramenta que valoriza o trabalho do policial, melhora a gestão institucional e garante ao cidadão um serviço mais ágil e confiável, sempre na tolerância zero ao combate ao crime”, afirmou o comandante-geral.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, enfatizou que a iniciativa faz parte da estratégia estadual de transformação digital da segurança pública, em alinhamento com as diretrizes do Governo do Estado em conjunto ao Programa Tolerância Zero às Facções Criminosas para integração tecnológica entre as forças de segurança de Mato Grosso.
“É um exemplo concreto de como a tecnologia pode fortalecer a segurança pública e melhorar o atendimento à população. Essa ferramenta traduz o esforço conjunto da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar para modernizar os processos, integrar dados e promover uma gestão mais inteligente da informação”, ressaltou.
“Estamos construindo uma segurança pública digital, onde cada ação em campo gera informação em tempo real, contribuindo para decisões mais precisas e políticas mais eficazes para combate ao crime e segurança do cidadão de bem”, completou o secretário.
Fonte: PM MT – MT
Faccionado com diversas passagens criminais morre em confronto com a Polícia Militar
Policiais militares do 2º Pelotão apreenderam, nesta segunda-feira (10.11), um revólver calibre .32, munições, porções de maconha e cocaína, durante abordagem em uma zona rural do município de Nova Monte Verde (823 km de Cuiabá). Na ação, Thiago Henrique dos Santos Lopes, de 23 anos, integrante de uma facção criminosa morreu, após confronto com as equipes. Ele possuía mandado de prisão em aberto e passagens criminais por homicídio, tráfico de drogas, receptação, direção perigosa e uso ilícito de entorpecentes.
Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, os policiais militares receberam informações de que o suspeito, conhecido como Piloto, utilizava um veículo modelo Toyota Corolla preto, para buscar e entregar entorpecentes na zona rural de Nova Monte Verde. Na ocasião, Thiago estava em uma propriedade na Estrada Epitácio.
Diante da denúncia, os policiais militares reforçaram o policiamento com bloqueios em toda região. Em um dos pontos, as equipes localizaram o suspeito no veículo. O carro possui películas completamente escuras, dificultando a visibilidade no interior do veículo.
Durante tentativa de abordagem, o homem saiu rapidamente do veículo efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que revidaram à agressão. O suspeito foi baleado e socorrido pelos militares ao Hospital de Nova Monte Verde, porém não resistiu e veio à óbito.
Ao ser identificado, os militares apreenderam a arma, munições e algumas porções de entorpecentes. O veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a lavratura do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
