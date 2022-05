Competições da 2ª etapa dos Jogos Estudantis Cuiabanos começam nesta sexta-feira (20)

A campanha Aquece Cuiabá, do Núcleo de Apoio à Primeira-dama, está recebendo doações de cobertores e agasalhos em virtude da forte frente fria na Capital que registra temperaturas abaixo dos 10 graus. Os moldes de doação seguem com a mesma plataforma do parceiro Lepim Enxovais, site especializado em vendas de cobertores com sede em São Paulo.

“Estamos há seis anos com essa parceria que facilita a vida daquelas pessoas que querem doar e não sabem como. É bem simples de fazer a compra no site e na hora de preencher o campo da instituição parceira é necessário colocar Aquece Cuiabá para comprar ser identificada e direcionada para nós”, explicou Débora Ramos, coordenadora do Núcleo de Apoio à Primeira-dama.

O site para a doação é www.aquececuiaba.com.br basta clicar no campo “Quero Doar” para ser redirecionado ao site do parceiro. As opções de compra vai de cinco cobertores até 200 unidades que vão direto para o estoque da campanha.

A primeira-dama também tem reforçado as doações de agasalhos, roupas e demais itens de frio para ajudar a população em vulnerabilidade social de Cuiabá. Essa modalidade pode ser entregue em alguns pontos da Prefeitura de Cuiabá.

“As frentes frias começaram desde o final de abril e também estamos pedindo àquelas pessoas que tem um agasalho que não usa mais ou qualquer roupa de frio para que faça essa doação porque vai ajudar muita gente. Cuiabá é uma cidade quente e não tem comércio ativo de roupas de frio, quando tem, os preços são muito altos o que dificulta o poder de compra a essas famílias”, explicou Débora.

A campanha Aquece Cuiabá já arrecadou e distribuiu mais de 70 mil cobertores em seis anos de atuação com a Casa de Conselho e as instituições sociais que são as pontes com as famílias em vulnerabilidade social.

Pontos de coletas

– BIG LAR MIGUEL SUTIL

– BIG LAR JARDIM DAS AMÉRICAS

– PREFEITURA DE CUIABÁ

– NÚCLEO DE APOIO À PRIMEIRA-DAMA PALÁCIO ALENCASTRO

– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA