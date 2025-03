Competições esportivas de diferentes modalidades ocorrem neste fim de semana com o apoio do Governo de MT

Variadas competições esportivas de diferentes modalidades ocorrem neste fim de semana com o apoio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). A lista inclui campeonatos de Beach Tennis, atletismo, voleibol, corrida em trilha, kart, badminton e triathlon.

“Essa agenda repleta de eventos esportivos é mais um exemplo do comprometimento do Governo de Mato Grosso com o apoio à prática esportiva no Estado. Para nós da Secel, é uma satisfação fomentar o desenvolvimento das diversas modalidades esportivas, trazendo oportunidades aos atletas desde a base, além do lazer à população e ainda contribuir com a economia dos municípios que sediam esses eventos”, destaca o secretário de Cultura, Esportes e Lazer, David Moura.

O maior evento mundial de Beach Tennis, o World Tour BT 400, está sendo sediado na Arena Beach Peak, em Cuiabá. De quinta a sábado (13 a 15.3), a partir das 9h30, atletas de renome mundial participam da competição que tem premiação total de cerca de R$ 200 mil, além de pontos no ranking mundial da modalidade.

Com entrada gratuita, a Arena Beach Peak conta com 11 quadras exclusivas para o torneio profissional, arquibancadas, praça de alimentação e playground. O World Tour BT 400 Cuiabá é uma realização da Storm Produções e Eventos, em parceria com a Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Mato-grossense de Tênis.

De sexta a domingo (14 a 16.3), a partir das 8h, o Torneio Início de Vôlei de Praia e Quadra dá o pontapé inicial de competições da modalidade na temporada 2025.

Os jogos são realizados nas quadras da AABB e em outros espaços da Capital mato-grossense. As disputas abrangem diferentes categorias, do sub-13 ao sub-21, tanto no masculino quanto no feminino.

Realizado pela Federação Mato-grossense de Voleibol, o Torneio Início serve como uma prévia para os campeonatos oficiais do calendário anual e promove a inclusão de jovens talentos do esporte.

Entre sexta e domingo (14 e 16.3), a partir das 17h, atletas de badminton competem na Etapa do Circuito Mato-Grossense Interclubes 2025, que ocorre no Ginásio Vicente Serafim de Almeida, em Tangará da Serra.

Organizado pela Federação Mato-grossense de Badminton, a competição abrange categorias de todas as idades, incluindo crianças e adultos com mais de 45 anos, e também atletas com deficiência.

Já o Campeonato Estadual de Atletismo sub-23 e sub-18 reúne atletas de todo o Estado no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. As disputas ocorrem no sábado (15.03), das 7h às 19h, com intervalo para almoço, e no domingo (16.03), das 8h às 12h.

Realizada pela Federação Mato-grossenses de Atletismo, a competição envolve variadas provas, como corridas rasas e com barreiras, saltos em distância e triplo, arremesso de peso, lançamentos de disco e de dardo, entre outras.

No sábado (15.3), às 07h30, o Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, recebe a 1ª Etapa do Campeonato Regional de Kart. Promovida pela Federação de Automobilismo do Estado de Mato Grosso, a competição é a primeira realizada no Parque Novo Mato Grosso, que está sendo construído pelo Governo do Estado para ser o maior parque multieventos da América Latina.

Também no domingo (16.3), a partir das 6h, ocorre a corrida em trilha Ultramacho Poúro, com saída do Hotel Mato Grosso Águas Quentes, em Santo Antonio do Leverger. Realizada em ambiente natural, em estradões de terra e trilhas, a competição abrange as distâncias de 6 km, 12 km e 21 km.

Outro evento esportivo que será realizado no domingo (16.3) é o Campeonato Mato-Grossense de Triathlon. Com largada às 6h15, na Chácara Bom Futuro, em Cuiabá, a competição conta com mais de 100 inscritos, representando 13 municípios.

O campeonato, em que cada atleta compete na natação, no ciclismo e na corrida, é uma realização da Federação Mato-Grossense de Triathlon. Para o presidente da instituição, Genilson Marques, o apoio da Secel eleva o nível do esporte em Mato Grosso.

“O apoio da Secel é fundamental para a realização de provas com estrutura e qualidade comparáveis a eventos nacionais. É um suporte que permite uma melhor organização do evento esportivo, facilitando a vida dos atletas que podem também se planejar melhor. E com um calendário organizado, há ainda outros impactos positivos, que movimentam setores diferentes, incluindo produção de medalhas, academias, serviços de assessoria esportiva, entre outros”, conclui Genilson.

Outros eventos nos equipamentos esportivos da Secel

O Complexo Arena Pantanal, que é gerido pelo Governo de Mato Grosso, recebe ainda outros dois eventos esportivos neste fim de semana.

Na Arena Pantanal ocorre a semifinal do campeonato mato-grossense de futebol, com o duelo entre Cuiabá e CEOV, no sábado (15), às 15h30. E o ginásio Aecim Tocantins sedia a Primeira Etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo, no sábado e domingo (15 e 16.3).

