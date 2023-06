Compromisso com as comarcas: Presidente do TJMT autoriza nomeação de mais 23 juízes

Para reforçar a prestação de serviços nas comarcas do Estado, a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, autorizou a nomeação de mais 23 candidatos para o cargo de juiz substituto. A solenidade de posse será realizada no dia 26 de julho de 2023, no Plenário 1 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Com as nomeações, todos os postos de juízes(as) que estavam vagos no Primeiro Grau de Jurisdição ficam completos.

Esse é um dos compromissos firmados pela presidente Clarice Claudino para a Administração para o biênio 2023/2024 com foco na prestação de serviço eficaz e célere, fortalecendo o planejamento de Priorização do Primeiro Grau, porta de entrada da população no Poder Judiciário de Mato Grosso, que são os fóruns das Comarcas, bem como o fortalecimento da magistratura no Estado.

A nomeação dos candidatos e candidatas seguirá a ordem de classificação do edital correspondente, já considerando a inclusão de candidatos negros, PCD, bem como os pedidos de reposicionamento de final de fila e as nomeações realizadas anteriormente.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT