Compromisso com o meio ambiente rende premiação no Desafio Judiciário Sustentável
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) celebrou mais uma conquista no campo da responsabilidade socioambiental. Durante a cerimônia de entrega dos selos do Desafio Judiciário Sustentável, realizada em Cuiabá no último dia 19 de setembro, os esforços em prol da sustentabilidade de todo o Poder Judiciário foram reconhecidos, entre eles de gabinetes dos desembargadores.
O selo Diamante foi para o gabinete da desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que alcançou a meta de 98,38% de todos os critérios avaliados. Integrantes da sua equipe subiram ao palco juntos com ela para receber a placa.
Já os gabinetes das desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Helena Maria Bezerra Ramos também foram reconhecidos pelas práticas adotadas, recebendo os selos Prata e Ouro, respectivamente.
Para a desembargadora Clarice Claudino da Silva, o prêmio reforça a importância de disseminar práticas que vão além do campo institucional, alcançando também a cidadania. “Nós temos primeiramente que espalhar a ideia da conscientização entre nós, fortalecer bem essa prática e dar exemplo. Porque todos os bons exemplos têm uma força muito grande. Acredito que dar publicidade a tudo isso que estamos fazendo aqui terá uma repercussão muito interessante para a sociedade. Esse é também um trabalho de cidadania: o cuidado com a natureza e com a sustentabilidade faz parte do serviço público.”
Já a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos destacou o desafio de romper barreiras culturais e promover mudanças de comportamento dentro da rotina judiciária. “É um orgulho para a nossa equipe receber o selo Ouro, porque é um trabalho coletivo. Mas não é fácil. O ser humano tem dificuldade com mudanças. Deixar de lado o processo físico, o hábito de imprimir votos e corrigir documentos em papel exige uma transformação mental. É um paradigma que precisamos quebrar. Essa mudança é necessária, já que a tecnologia nos permite trabalhar de forma mais sustentável e preservar o meio ambiente.”
A desembargadora ressaltou ainda a importância de eventos como o Desafio Judiciário Sustentável para incentivar a adaptação. “Nós, muitas vezes, nos acomodamos em velhos hábitos. Esses prêmios e iniciativas nos incentivam a sair da zona de conforto e a adotar novas práticas. Eu mesma me engajei após ser incentivada, mudei minha postura e passei a olhar com mais seriedade para a questão da sustentabilidade.”
O Desafio Judiciário Sustentável avalia, entre outros critérios, o consumo de energia, água, papel, transporte e telefonia, além da destinação de resíduos e uso de equipamentos de impressão. Os resultados permitem comparar unidades administrativas, comarcas e gabinetes de desembargadores, premiando aqueles que demonstram maior eficiência e responsabilidade ambiental.
Ainda na categoria Gabinetes de Desembargadores, também foram reconhecidos na categoria Ouro o gabinete do desembargador Rodrigo Roberto Curvo (95,14%). Já o selo Prata reconheceu os gabinetes dos desembargadores Juvenal Pereira da Silva (94,92%) e Gilberto Giraldelli (94,84%). Por fim, o nível Bronze contemplou os gabinetes dos desembargadores Lídio Modesto da Silva Filho (94,44%), Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (94,38%), Sebastião Barbosa Farias (94,23%), da desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira (94,08%) e do desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza (93,94%).
Confira mais fotos no Flickr do TJMT
Esmagis sedia lançamento de coletânea do Seminário Internacional do Agronegócio na quinta-feira
A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT) sediará na próxima quinta-feira (25 de setembro) o lançamento da coletânea do “Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025”. O evento terá início às 8h30 e requer inscrição prévia, por isso, inscreva-se aqui.
A obra é uma realização conjunta da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Sistema Famato) e da Esmagis, e conta com organização do diretor-geral da Escola, desembargador Márcio Vidal, do presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, e do coordenador jurídico do Sistema Famato, advogado Rodrigo Bressane.
Segundo o desembargador Márcio Vidal, a coletânea tem por finalidade divulgar os principais resultados e reflexões do seminário, promovendo o conhecimento e o diálogo entre especialistas, magistrados e representantes do setor produtivo, além de fomentar pesquisas e valorizar a produção científica voltada ao agronegócio no Brasil.
Conforme o presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, por meio de iniciativas como o Seminário Internacional do Agronegócio e o lançamento da coletânea é possível registrar e difundir conhecimentos que extrapolam o momento do evento, consolidando um legado que beneficia produtores, juristas, advogados, acadêmicos e toda a sociedade. “Esses encontros estimulam o diálogo, aproximam instituições e ajudam a formar consensos sobre temas estratégicos, como segurança jurídica, sustentabilidade e competitividade”, ressaltou.
Já o coordenador jurídico do Sistema Famato, Rodrigo Bressane, assinala que a parceria entre o Sistema Famato e a Esmagis-MT é valiosa, pois une a força da representação do setor produtivo rural à excelência acadêmica da magistratura. “O lançamento dos anais (coletânea) do Seminário Internacional do Agronegócio reforça essa união, consolidando uma obra de grande relevância para o direito, para o agro e para a sociedade.”
Realizado nos dias 22 e 23 de maio deste ano, o 6º Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio reuniu desembargadores, juízes, servidores do Judiciário estadual, representantes do sistema de justiça, produtores rurais e estudantes.
Foram parceiros na realização do evento a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT); a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT); e a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Faculdade de Direito.
Neste link você pode conferir as fotosdo Seminário Internacional.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Estudantes aprendem sobre bullying, conciliação e Justiça gratuita com Programa Nosso Judiciário
O Programa Nosso Judiciário, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), visitou nesta segunda-feira (22) a Escola Estadual Professora Maria Hermínia Alves, no CPA IV, em Cuiabá. A ação levou informação, reflexão e diálogo sobre temas essenciais à formação cidadã, como bullying, cyberbullying, justiça restaurativa e direitos do consumidor.
Essa é a segunda visita do projeto à unidade, pois em maio de 2015 a escola também foi espaço para a escuta dos estudantes sobre o Poder Judiciário.
Durante o encontro, alunos do 8º e 9º anos participaram de forma ativa, assistindo a uma palestra conduzida pelo servidor Neif Feguri, coautor da cartilha “Aprenda mais sobre o amigo Judiciário: conheça desde criança seus direitos de cidadão”. Os estudantes receberam exemplares do material, que orienta sobre o funcionamento dos Juizados Especiais e destaca valores como igualdade, conciliação e respeito às leis.
Para o estudante João Lorenzzo Machado, 14 anos, o aprendizado sobre o direito de recorrer de decisões judiciais foi o ponto alto da visita.
“Achei a palestra muito boa. O que mais me chamou atenção foi saber que temos três chances para recorrer contra uma decisão. Isso pode salvar problemas na vida da gente e evita que as pessoas façam justiça com as próprias mãos”, expressou o estudante.
Já Ana Júlia Teixeira, 15 anos, ficou surpresa ao descobrir que a Justiça é gratuita e está disponível para todos.
“Achei muito importante a palestra, porque dá muita informação sobre o assunto. Para mim, a parte mais interessante foi o fato da Justiça ser gratuita, porque eu não sabia”, disse a adolescente.
A diretora da escola, Rosana Latorraca, reforçou o impacto positivo da aproximação entre o Judiciário e a comunidade escolar.
“Nosso maior desafio é instruir esses jovens sobre seus direitos e deveres. Muitos não conhecem o funcionamento da Justiça. Essa parceria ajuda professores e alunos a entenderem que eles também são cidadãos e podem recorrer por seus direitos, mas têm responsabilidades”, reforçou a educadora.
Justiça mais próxima de quem aprende
Além de palestras e entrega de materiais educativos, o encontro abriu espaço para perguntas, estimulando o protagonismo dos estudantes. Foram debatidos temas como Lei 14.811/2024, que trata do combate ao bullying e cyberbulling, e a importância da conciliação e da Justiça Restaurativa para prevenir conflitos e promover uma cultura de paz.
Com a visita à Escola Maria Hermínia Alves, o projeto alcança sua 159ª edição, somando mais de 35.510 mil alunos atendidos em todo o estado. A iniciativa reafirma o compromisso do TJMT de aproximar a Justiça das novas gerações, incentivando o respeito às leis e o exercício consciente da cidadania.
Sobre o projeto
Criado em 2015, o Nosso Judiciário leva servidores e magistrados às escolas, comunidades e instituições, promovendo palestras, rodas de conversa e distribuição de cartilhas educativas. O programa também recebe estudantes no Palácio da Justiça, em Cuiabá, permitindo que conheçam de perto o funcionamento do sistema judicial.
Para agendar visitas, basta entrar em contato pelos telefones (65) 3617-3032 ou 3617-3516.
