Compromisso com o meio ambiente rende premiação no Desafio Judiciário Sustentável

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) celebrou mais uma conquista no campo da responsabilidade socioambiental. Durante a cerimônia de entrega dos selos do Desafio Judiciário Sustentável, realizada em Cuiabá no último dia 19 de setembro, os esforços em prol da sustentabilidade de todo o Poder Judiciário foram reconhecidos, entre eles de gabinetes dos desembargadores.

O selo Diamante foi para o gabinete da desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que alcançou a meta de 98,38% de todos os critérios avaliados. Integrantes da sua equipe subiram ao palco juntos com ela para receber a placa.

Já os gabinetes das desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Helena Maria Bezerra Ramos também foram reconhecidos pelas práticas adotadas, recebendo os selos Prata e Ouro, respectivamente.

Para a desembargadora Clarice Claudino da Silva, o prêmio reforça a importância de disseminar práticas que vão além do campo institucional, alcançando também a cidadania. “Nós temos primeiramente que espalhar a ideia da conscientização entre nós, fortalecer bem essa prática e dar exemplo. Porque todos os bons exemplos têm uma força muito grande. Acredito que dar publicidade a tudo isso que estamos fazendo aqui terá uma repercussão muito interessante para a sociedade. Esse é também um trabalho de cidadania: o cuidado com a natureza e com a sustentabilidade faz parte do serviço público.”

Já a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos destacou o desafio de romper barreiras culturais e promover mudanças de comportamento dentro da rotina judiciária. “É um orgulho para a nossa equipe receber o selo Ouro, porque é um trabalho coletivo. Mas não é fácil. O ser humano tem dificuldade com mudanças. Deixar de lado o processo físico, o hábito de imprimir votos e corrigir documentos em papel exige uma transformação mental. É um paradigma que precisamos quebrar. Essa mudança é necessária, já que a tecnologia nos permite trabalhar de forma mais sustentável e preservar o meio ambiente.”

A desembargadora ressaltou ainda a importância de eventos como o Desafio Judiciário Sustentável para incentivar a adaptação. “Nós, muitas vezes, nos acomodamos em velhos hábitos. Esses prêmios e iniciativas nos incentivam a sair da zona de conforto e a adotar novas práticas. Eu mesma me engajei após ser incentivada, mudei minha postura e passei a olhar com mais seriedade para a questão da sustentabilidade.”

O Desafio Judiciário Sustentável avalia, entre outros critérios, o consumo de energia, água, papel, transporte e telefonia, além da destinação de resíduos e uso de equipamentos de impressão. Os resultados permitem comparar unidades administrativas, comarcas e gabinetes de desembargadores, premiando aqueles que demonstram maior eficiência e responsabilidade ambiental.

Ainda na categoria Gabinetes de Desembargadores, também foram reconhecidos na categoria Ouro o gabinete do desembargador Rodrigo Roberto Curvo (95,14%). Já o selo Prata reconheceu os gabinetes dos desembargadores Juvenal Pereira da Silva (94,92%) e Gilberto Giraldelli (94,84%). Por fim, o nível Bronze contemplou os gabinetes dos desembargadores Lídio Modesto da Silva Filho (94,44%), Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (94,38%), Sebastião Barbosa Farias (94,23%), da desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira (94,08%) e do desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza (93,94%).

Confira mais fotos no Flickr do TJMT

Autor: Ana Assumpção Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT