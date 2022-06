Computadores, drones e viaturas para transporte de preso fortalecem o trabalho da Polícia Civil em todo estado

A Polícia Civil, por meio da Diretoria de Execução Estratégica (DEE), realizou nesta na quarta-feira (29.08), a entrega de oito viaturas para transporte de presos, drones e de mais de mil computadores que serão distribuídos para as delegacias da região metropolitana e interior do estado.

A apresentação e entrega dos itens foi realizada na Praça das Bandeiras em Cuiabá, simbolizando uma amostra dos mais de R$ 109 milhões que estão sendo executados para modernização e inovação de toda estrutura física e tecnológica da Polícia Civil de Mato Grosso, com a aquisição de móveis, eletrodomésticos, notebooks, computadores, equipamentos de tecnologia da informação e viaturas.

O evento contou com a participação do governador do Estado, Mauro Mendes, do secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, do delegado-geral, Mário Dermeval, e da diretora de Execução Estratégica, Daniela Silveira Maidel.

Os veículos para transporte de presos, seis automóveis chevrolet cruze e um veículo para transporte de cargas e demais itens, como computadores, notebooks, kits de escuta humanizada e drones foram adquiridos com recursos de apreensões realizadas em investigações da Polícia Civil, negociações com Ministério Público e Poder Judiciário, fundos de segurança Pública, extra legado do Ministério da Justiça e Segurança Pública e emendas parlamentares

As oito viaturas, tipo van, utilizadas para transporte de presos, serão entregues para as Regionais de Rondonópolis, Cáceres, Água Boa, Tangará da Serra, Sinop, Nova Mutum, Primavera do Leste e Barra dos Garças.

Outros 10 veículos do mesmo tipo foram entregues anteriormente para as Regionais de Alta Floresta, Juína, Guarantã do Norte, Vila Rica e para unidades da região metropolitana, como Central de Flagrantes de Cuiabá e Várzea Grande, Gerência Estadual de Polinter, Plantão de Atendimento à Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, e Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), totalizando 18 viaturas para transporte de preso e um investimento de R$ 4 milhões.

No evento, também foi realizada a entrega simbólica de outros itens adquiridos pela DEE e que parte já foram entregue e alguns estão em distribuição para unidades do interior como 1.200 computadores, 370 notebooks, 23 drones, kits de escuta humanizada e outros itens de tecnologia da informação, que fazem parte do fortalecimento do inquérito eletrônico em todo estado.

A diretora de Execução Estratégica, Daniela Silveira Maidel, explicou que os produtos apresentados são apenas uma amostra e que a distribuição dos itens já iniciou na região metropolitana e no interior do estado, em busca do fortalecimento das investigações e de todo trabalho realizado pela Polícia Civil.

“Antes da distribuição é feito um planejamento e o mapeamento das necessidades das delegacias. Os computadores, drones e os kits de escuta humanizada serão utilizados no fortalecimento das nossas investigações em todo estado e estão sendo distribuídos conforme a necessidade de cada unidade”, disse a delegada.

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, destacou que as entregas ampliam e melhoram não só as condições da Polícia Civil como de toda a Segurança Pública do Estado. “São aquisições que vão contemplar principalmente o interior do estado, facilitando as condições de trabalho dos profissionais, melhorando a Segurança Pública para o cidadão mato-grossense”, disse o secretário.

Para no delegado-geral, Mário Dermeval Aravechia de Resende, a renovação de veículos e de toda estrutura da Polícia Civil deve ser permanente, uma vez que a instituição tem como característica principal a investigação e a apuração de materialidade dos fatos no auto do inquérito policial, devendo a qualidade no ambiente de trabalho ser constantemente aperfeiçoada.

“Todas as melhorias são bem-vindas e a Polícia Civil tem trabalhado para se reforçar tanto na área tecnológica, quando estrutural, com a aquisição de equipamentos, veículos e todos os itens necessários para o melhor desempenho das investigações e do trabalho policial, em busca de muito em breve se tornar uma das melhores Polícias Civis do país”, disse o delegado-geral.

