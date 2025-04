Comunicadores que atuam em Mato Grosso são homenageados durante sessão especial

Profissionais da comunicação que atuam em Mato Grosso foram homenageados durante sessão especial realizada na noite desta quinta-feira (10), no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

As honrarias foram concedidas pelo deputado estadual Paulo Araújo (PP) a mais de 130 profissionais, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Entre os homenageados, estão jornalistas que atuam como repórteres e apresentadores nos mais diversos veículos de comunicação do estado, além de assessores de imprensa, coordenadores e secretários de comunicação de órgãos públicos e empresas privadas.

“A classe jornalística, com sua coragem, ética e inabalável compromisso com a justiça social, tem desempenhado um papel fundamental na transparência, na fiscalização e no aprimoramento das nossas instituições. Cada palavra escrita e falada, cada imagem capturada, cada reportagem investigativa é um ato de coragem, um serviço público de inestimável valor que constrói uma sociedade mais justa, mais informada e mais crítica”, declarou Paulo Araújo.

O deputado destacou ainda a importância da atuação dos jornalistas na construção de uma imprensa democrática, imparcial e verdadeira, bem como as mudanças significativas que vêm ocorrendo na forma de comunicar ao longo dos anos. “A comunicação é hoje o maior poder que existe. Os comunicadores são o elo com todas as pessoas. As informações só chegam à sociedade por conta dos seus trabalhos”, frisou.

Com mais de 40 anos de atuação no jornalismo mato-grossense, o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso (Sindjor-MT) e vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Itamar Perenha, recebeu a comenda Marechal Cândido Rondon, honraria concedida a personalidades brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, por seus méritos pessoais ou relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso.

O secretário de Comunicação da ALMT, Henrique Pimenta, destacou a relevância do papel da imprensa para a sociedade. Foto: JLSIQUEIRA/ALMT

“Eu acabei me apaixonando pelo jornalismo, ainda que minha formação acadêmica tenha sido na área de exatas. O jornalismo me proporcionou algumas experiências incríveis e sou muito grato a essa profissão que me permitiu educar os meus filhos e conduzir a minha vida. Hoje, eu concluo a minha contribuição no sindicato para tentar retribuir o muito que eu recebi dessa profissão maravilhosa. Recebo hoje essa homenagem com muito respeito, carinho e admiração”, relatou.

Em reconhecimento ao trabalho em defesa da democracia e da cidadania, a comenda Dante de Oliveira foi entregue ao jornalista e secretário de Comunicação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), Raoni Ricci, e à socióloga, jornalista e superintendente de Cerimonial da Assembleia Legislativa, Olga Lustosa.

“Quero agradecer, em primeiro lugar, ao deputado Paulo Araújo, e aos demais deputados estaduais. Esta é uma honraria que eu nunca imaginei receber, então é um momento de muita felicidade para mim, de reconhecimento a uma carreira de muito trabalho, em que eu tive a oportunidade de passar por alguns veículos de comunicação e me dediquei a maior parte dela trabalhando na área de assessoria de imprensa, inclusive tendo a oportunidade de ser secretário de comunicação aqui nesta Casa de Leis. Para mim, comunicação pode ser definida com apenas uma palavra: cidadania. Foi o que sempre pautou o meu trabalho”, afirmou Ricci.

O secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, Henrique Santos, e jornalistas que integram as equipes do site institucional, rádio e TV do Legislativo estadual também foram homenageados com moções de aplausos.

“O deputado Paulo Araújo foi muito feliz em propor essa sessão. São os profissionais da imprensa que levam à sociedade uma informação de qualidade e informação é a base de tudo. A Secretaria de Comunicação da Assembleia possui excelentes profissionais, que fazem um grande trabalho. Estou muito contente de trabalhar com esses profissionais e também de poder dar a nossa contribuição”, ressaltou o secretário.

A secretária de Comunicação de Cuiabá, Ana Karla Costa, salientou o momento histórico vivido pelo jornalismo, que atualmente conta com três mulheres no comando das Secretarias de Comunicação do Estado e dos dois maiores municípios de Mato Grosso: Cuiabá e Várzea Grande. “Isso é muito significativo para nós, mulheres, e para nós, jornalistas”, disse.

Laice Souza, secretária estadual de Comunicação, ressaltou que o avanço tecnológico tem transformado a comunicação e exige dos profissionais uma constante reinvenção. “Vamos nos reinventar todos os dias. A nossa importância para a sociedade é imensa”, provocou.

Receberam moções de aplausos os seguintes profissionais:

Fonte: ALMT – MT