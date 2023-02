“Comunicar descumprimento de medida protetiva é importante para coibir crimes mais graves”, alerta delegada

Em Cuiabá, os Parques Estaduais Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô estarão abertos durante todo o feriado prolongado de carnaval, como opção para caminhadas e contemplação da natureza. Juntas, as três unidades somam cerca de 197 hectares de área verde preservada do bioma Cerrado em área urbana, geridos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT).



As unidades estão abertas ao público das 6h às 18h, todos os dias. O Mãe Bonifácia é o mais conhecido e recebe cerca de 700 mil visitantes ao ano, com uma média de 2 mil pessoas ao dia, conforme levantamento da gerência da unidade.



Localizado na Avenida Miguel Sutil, o parque oferece trilhas onde se observa espécies do Cerrado, como macacos, capivaras e répteis. A unidade conta com o mirante, que proporciona uma vista panorâmica de 12 metros de altura, postos com equipamentos de ginástica para a prática de exercícios físicos, sanitários, bebedouros, estacionamento, concha acústica e espaço para lazer.





A Sema destaca que não é permitida a entrada de alimentos, piqueniques, e animais domésticos, para prevenção de zoonoses que impactam os animais silvestres e evitar acidentes.



Já na região do Coxipó, o Parque Zé Bolo Flô, e na Avenida do CPA, o Massairo Okamura, oferecem extensas trilhas para caminhada ao ar livre e contato com a natureza, mesmo localizados na área urbana da Capital.



Parque Estadual Serra Azul

Importante cartão postal de Barra do Garças (a 516 km de Cuiabá), o Parque Estadual da Serra Azul está aberto à população para atividades ao ar livre. O local é uma unidade de Proteção Integral, com 11 mil hectares de Cerrado. A escadaria com 1.204 degraus dá acesso ao Cristo Redentor, trilhas e cachoeiras. Localizado na área urbana da cidade, recebe em torno de 80 mil pessoas ao ano.

Aislandio Miranda /Prefeitura de Barra do Garças

Fonte: GOV MT