Comunidade de Vila Bela recebe serviços do Mutirão da Cidadania e ações do SER Família Solidário 

“Estou muito feliz em estar aqui hoje, com todas essas pessoas e poder ouvir o que elas realmente precisam, principalmente porque é difícil chegar até aqui, por ser um lugar distante da capital. Estou muito feliz também por ser a primeira-dama do estado a vir até essa comunidade. Agradeço a todos os parceiros que estão aqui hoje e que tornaram essa ação possível”, destacou a primeira-dama Virginia Mendes.

O evento, voltado para a comunidade em situação de vulnerabilidade social, contou com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, idealizadora do Mutirão da Cidadania e dos programas do SER Família.

“Essa ação foi uma benção de Deus para nós, enviada por meio da primeira-dama. Esses serviços também são muito importantes, porque nossa região precisa, tudo é muito longe para nós, e hoje tivemos tudo perto”, afirmou a moradora do Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Eliane Parapa Pessoa Bazan, durante a realização do Mutirão da Cidadania e das ações do SER Família Solidário e SER Família Aconchego na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, em Vila Bela da Santíssima Trindade, nesta quarta-feira (24.08).

Durante o evento, resultado da ação conjunta da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), foram realizados 230 serviços do SER Família Mulher, por meio de palestras e atendimentos sobre violência doméstica; 201 plastificação de documentos; 189 atendimento de foto 3×4; emissão de 50 segundas-vias de certidões tanto de óbito, casamento quanto nascimento; 8 atendimentos do Sine; 5 do Procon; 4 do SER Família Qualifica e dois da Carteira de Identificação do Autista. Os moradores também receberam 300 cestas de alimentos, 300 kits de higiene, além de 100 filtros e 300 cobertores.

Eliane ajudou a cadastrar as famílias para receberem as cestas na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. “Foi muito bom participar desse processo, porque tem muita família que merece e não só aqui como nas outras comunidades também. Estas cestas foram para pessoas que realmente precisavam”.

A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, ressaltou que desde o início do ano a pasta tem planejado e trabalhado os Mutirões da Cidadania em vários municípios do interior, começando pelos menores, e já visitado todas as regiões do Estado e que a estratégia agora é levar os atendimentos para as comunidades tradicionais e de fronteira. “É um trabalho que nós agregamos, não apenas o que já tinha, que era a entrega de cestas e o cadastramento, mas também outros serviços. São coisas que às vezes, as pessoas que moram nas cidades, não imaginam a dificuldade que é para ter acesso. E mais do que isso, ouvir a comunidade, porque cada comunidade onde a gente chega, percebemos que tem uma questão própria, uma individualidade”.