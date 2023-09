Comunidade do Parque Ohara celebra inauguração de praça entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro

A quantidade de crianças brincando no parquinho recém montado e a alegria com a qual seus pais e familiares as observavam na noite da última terça-feira (05) dava a dimensão da satisfação da comunidade do bairro Parque Ohara em receber a nova praça do bairro, inaugurada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e que leva o nome de Prof. Nilton Pereira Assis, saudoso e ilustre morador do bairro, que estava sempre à frente das iniciativas que beneficiassem a região.

A viúva do homenageado, Maria Risolina Amaral Assis disse que um dos principais sonhos de Nilton era a construção da praça, que antes era um terreno coberto de mato. “Ele sempre pensava: ‘Vamos transformar essa praça em um lugar bonito’. Infelizmente, apesar de todos os esforços, esse sonho nunca se concretizou enquanto estava vivo. Além disso, ele contribuiu significativamente com melhorias no colégio, em outras praças da região, nas ruas, especialmente durante o período de asfaltamento, que foi uma verdadeira batalha. Agradecemos a Deus e ao prefeito pela concretização desse projeto. Finalmente, após anos de espera, podemos agradecer pelo apoio e pela realização desse empreendimento. Sabemos que foi um desafio árduo, com muitos obstáculos, mas graças ao empenho dele e de sua equipe, bem como à gestão atual, essa praça finalmente se tornou uma realidade”, disse.

O presidente do bairro Parque Ohara, Antônio Felisbino dos Santos, não escondia sua imensa alegria em receber a obra, tão esperada por todos na comunidade. “Estamos extremamente felizes por receber esta obra tão importante aqui no Parque Ohara. O prefeito Emanuel Pinheiro tem demonstrado um compromisso especial com nossa região, e isso nos enche de alegria. Sob sua gestão, entre outras coisas, conseguimos a unidade básica de saúde, e agora temos a inauguração desta praça. Não posso revelar detalhes sobre a próxima obra, pois está em processo de licitação, mas é uma obra igualmente importante que beneficiará toda a nossa região”, comentou.

Junior Leite, diretor da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, enfatizou que esta é uma das praças mais encantadoras que já foram entregues nesta nova fase e agradeceu ao secretário municipal de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, que por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), possibilitou a construção uma quadra oficial com iluminação LED. “O prefeito está entregando mais uma área importante na região sul, o que demonstra seu compromisso em levar lazer, convívio e qualidade de vida para as comunidades fora do centro da cidade. Parabéns, prefeito, por mais uma obra magnífica que você entrega nesta gestão. É um testemunho de que, quanto mais críticas recebemos, mais você cresce e realiza”, elogiou o diretor.

O prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre seu incômodo em ver áreas de lazer concentradas nas regiões centrais da cidade e do seu desejo de levar estas áreas também para os bairros. “Primeiramente, gostaria de enfatizar que a homenagem ao Newton nesta área é uma homenagem à comunidade como um todo. Quando iniciei meu primeiro mandato em 2017, percebi que o conceito de qualidade de vida em praças e áreas de lazer estava concentrado no centro da cidade. As áreas de lazer incluíam o Parque Tia Nair, Parque das Águas, que estava sendo entregue na época, Mãe Bonifácia e mais alguns parques no centro. No entanto, eu me perguntava: e as pessoas que vivem mais longe do centro? Como elas teriam acesso a esse conceito de qualidade de vida? Foi aí que surgiu o conceito de socialização e democratização das áreas de lazer. Começamos a transformar locais abandonados, muitas vezes associados à insegurança e doenças, em belas áreas de lazer para a população. Quanto mais distante do centro, mais rápido nossa gestão chegava, transformando locais antes negligenciados em áreas de lazer com padrão de qualidade, incluindo iluminação LED, quadras, parquinhos e academias para a melhor idade. A ideia era criar locais de convívio social onde os vizinhos pudessem se reunir e interagir, proporcionando um ambiente mais seguro e de qualidade de vida para todos. Além disso, decidimos homenagear os heróis anônimos da comunidade, pessoas que tiveram um impacto significativo em suas famílias e comunidades, dando seus nomes às praças e espaços públicos. O nome de Nilton é uma homenagem a um grande comunitário e amante de Cuiabá

Pinheiro finalizou agradecendo a todos que, direta ou indiretamente ajudam no desenvolvimento de Cuiabá. É importante destacar que não estou sozinho nisso. Temos líderes comunitários ativos, que desempenham papéis essenciais na construção de nossa cidade. Eles são verdadeiros guerreiros e defensores de suas comunidades. Toda essa transformação nas áreas de lazer e qualidade de vida é resultado de trabalho em equipe e comprometimento com nossa cidade”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT