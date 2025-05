Comunidade rural em Santo Antônio de Leverger aposta na produção de bananas

Na tribuna, durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na última semana (14), o deputado estadual Thiago Silva (MDB) cobrou do governo a conclusão da pavimentação asfáltica da rodovia MT-383, no trecho entre a comunidade rural do Naboreiro, em Rondonópolis, até o distrito de Jarudore, em Poxoréu. A extensão total do percurso é de 18 km.

“Este é um pedido das comunidades rurais, lideranças comunitárias e vereadores ali da região. [A conclusão da pavimentação] vai ser muito importante para o escoamento da produção, trará mais segurança, mais qualidade de vida para milhares de pessoas que plantam e tiram do campo o seu sustento, dos pecuaristas que criam seu gado e todos os moradores daquela importante região”, argumentou o deputado estadual.

Thiago Silva lembrou a pavimentação asfáltica entregue pelo governo do estado, no trecho entre o início da rodovia estadual MT-270 até a comunidade do Naboreiro. “Foi um avanço. Agora faltam menos de 20 km e esta conclusão também precisa ocorrer”, disse.

Entregas – No último dia 10, Thiago Silva integrou o time de lideranças políticas que realizou a entrega de 123 km de estradas pavimentadas em Rondonópolis e região, acompanhado do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União). A entrega teve início justamente pela MT-383, de Rondonópolis à região rural do Naboreiro. A rodovia estadual teve 27,9 km asfaltados, passando pela região das Três Pontes. O investimento foi de R$ 51 milhões. O nome dado à rodovia faz homenagem a Shigueru Kawamura, pioneiro na região.

Em seguida, o Governo de Mato Grosso entregou o asfalto de 42 km da MT-471 até o Assentamento Carimã, o asfaltamento de 29 km da MT-471 até a Comunidade do Miau e 23,9 km da MT-459 entre Pedra Preta e o Terminal Ferroviário de Rondonópolis. O investimento total nessas obras chega a R$ 184 milhões.

Thiago Silva destacou a importância da pavimentação das estradas para o desenvolvimento, trazendo mais qualidade de vida, infraestrutura, agilidade logística e possibilidade de mais crescimento, emprego e renda para Rondonópolis e região.

“Quero parabenizar o governador pelo trabalho prestado por toda Rondonópolis. Esta entrega traz mais desenvolvimento, mais progresso, e é isso que a nossa cidade precisa. Esta é a marca de um governo que realmente fez e vai continuar fazendo muito mais”, disse.

Além de beneficiar pequenos, médios e grandes produtores, as obras são importantes para o desenvolvimento de Rondonópolis. O Assentamento Carimã, por exemplo, é uma região com um grande complexo turístico, com cachoeiras, trilhas e balneários.

