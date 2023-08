Concerto gospel em comemoração aos 131 anos do Corpo Musical da PM em MT reúne 2 mil pessoas

O Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso reuniu mais de 2 mil pessoas no concerto gospel em comemoração aos 131 anos da unidade, realizado na noite desse sábado (04.08), na Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá. O evento arrecadou leite em pó e fraldas para doação.

Em 2 horas de apresentação, o espetáculo trouxe grandes clássicos da música gospel e temáticas religiosas, com participações especiais de cantores regionais, entre elas a cantora cuiabana Seleucia dos Anjos, de 27 anos, uma das convidadas especiais do show.

A artista que canta desde os 15 anos destacou que a importância do evento realizado pela Polícia Militar que possibilitou encontros e parcerias para toda a família.

“Já é a quinta vez que faço uma participação com o Corpo Musical e recebo com muita alegria esses convites, porque é um grupo maravilhoso, com instrumentistas capacitados e estar aqui presente celebrando esses 131 anos é uma honra muito grande, pois esse é o caminho certo, reunir a família com a Polícia Militar que luta pela segurança da nossa família”, pontuou a artista.

O concerto também contou com a participação do grupo UFMT em Cordas, formado por alunos da Universidade Federal de Mato Grosso; dos grupos Canto Vocal e Valores Vocal, da Igreja Adventista do Sétimo Dia; do coral Canto e Encanto das alunas da Escola em Tempo Ampliado de Várzea Grande; dos cantores Bruno Cerqueira, Seleucia dos Anjos e da primeira-tenente da PM Jeandra Nascimento Pinheiro.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Corrêa Mendes, esteve presente no evento e agradeceu o público presente para prestigiar o aniversário do Corpo Musical.

“Estamos completando 131 anos e o presente é nosso, com esse espetáculo maravilhoso para todos nós, proporcionando essa integração entre nossos policiais militares e seus parceiros. Quero agradecer a presença de vocês com as doações, que serão de grande proveito para a associação que estamos ajudando”, destacou o coronel Mendes.

A apresentação emocionou o público do início ao fim. “Soube do concerto através da minha congregação e fui contemplada com este grande espetáculo. É uma grande benção para todos nós presentes, pois onde é falada a palavra de Deus é onde eu quero estar”, afirmou a dona de casa Valquíria Santos.

Além de celebrar o aniversário do Corpo Musical, o evento ainda arrecadou fraldes e leite em pó para a Associação Quero Viver, uma entidade não governamental que acolhe e acompanha mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social.

A presidente da associação, Rute Oliveira, agradeceu a parceria com a Polícia Militar e o engajamento do público nas doações concedidas. “Nosso projeto já tem cinco anos, e essas mães têm conosco um acolhimento social e psicológico. Acompanhamos essas mulheres desde a gestação até o primeiro ano do bebê. Ficamos honrados com o convite para a parceria e vimos como a Polícia Militar cuida da segurança e também do nosso bem estar social”, enfatizou a presidente.

Importância histórica

Criado em 1892, em 2016 o grupo foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Mato Grosso, por meio da lei nº 10.414 de 26 de julho de 2016. O Corpo Musical da PM é composto por músicos que dominam diversos instrumentos de sopro e percussão, valorizando a cultura mato-grossense, promovendo a aproximação entre a sociedade e a corporação.

Também estiveram presentes no evento o deputado federal por Mato Grosso Abílio Brunini; o apresentador Agnelo Corbelino; a comandante-geral adjunta da PMMT, coronel Francyanne Siqueira Chaves; o subchefe de Estado Maior-Geral da PMMT, coronel Wilker Soares Sodré; o corregedor-geral da PMMT, coronel Fábio de Souza Andrade; o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa, coronel Januário Batista, entre outras autoridades militares.

Fonte: Governo MT – MT