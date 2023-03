Conciliador: confira inscrições deferidas e data da prova da seleção em Mirassol D’Oeste

A Prefeitura de Sinop lançou, hoje (16), o projeto Meio Ambiente Itinerante, com objetivo de levar para as crianças a educação ambiental de maneira lúdica. “É uma metodologia nova, onde há uma interação maior. É um trabalho onde nós levamos um pouco de conhecimento sobre o meio ambiente, as atividades da secretaria e um planejamento para sensibilização e aprendizado das crianças”, explicou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Mallmann.

O lançamento foi realizado na Escola Municipal Sadao Watanabe, no Jardim Primaveras, e contou com a presença de personagens importantes da natureza, como a Arara Canindé e do Macaco Aranha e, também, da mascote Paranka, deusa do fogo, que fizeram a alegria da criançada presente.

O prefeito Roberto Dorner também participou do evento e reiterou a importância de trabalhar o tema desde cedo. “A criança crescendo e respeitando o meio ambiente, é muito bom. A cidade só ganha com isso. Se tivermos crianças educadas ambientalmente, não acontece o que vem acontecendo por aí. É muito importante trazer para as escolas esse trabalho voltado ao meio ambiente”, pontuou.

No projeto, são desenvolvidas palestras relacionadas ao tema; atividades recreativas com as crianças; tem a participação dos mascotes; apresentação de equipamentos da Secretaria de Meio Ambiente e dos trabalhos desenvolvidos pela pasta, além da participação de parceiros, como a Inpasa, Águas de Sinop e a Sinop Energia, expondo atividades voltadas ao setor.

Entre os parceiros do projeto também está a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que apresenta o museu itinerante. “A UFMT traz projetos e laboratórios, principalmente na parte da educação ambiental, para enriquecer e trazer como experiência física. O intuito é que as crianças possam tocar, conhecer melhor o que, de repente, não tem acesso no dia a dia”, explicou a professora pesquisadora Liliane Stedili de Matos. Um exemplo é a presença do laboratório de peixes. “Trouxemos peixes conservados em formol, estão no álcool 70, onde não tem perigo. As crianças podem tocar e ter essa experiência sensorial”, acrescentou.

O projeto, encabeçado pela Secretaria de Meio Ambiente e com a parceria da Secretaria de Educação, será desenvolvido em várias escolas, de maneira itinerante.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT