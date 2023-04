Concurso público da saúde foi um dos maiores feitos do Município na gestão Emanuel Pinheiro

O segundo encontro formativo do Projeto MPT na Escola será nesta terça-feira (18) com o tema “Mídias, Crianças e Adolescentes: Desafios para o uso construtivo de Ferramentas Digitais”. A formação será on-line, pela plataforma Zoom, às 18h30. O encontro é voltado para professores, gestores, assessores pedagógicos e comunidade das 12 unidades que participam do Projeto.

O Projeto MPT na Escola é uma inciativa do Ministério Público do Trabalho, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 1.750 do 4º ao 7º Ano e suas famílias, além de 108 professores e 36 membros das equipes gestores escolares de 12 unidades da rede pública municipal de educação, estão participando do projeto.

O coordenador municipal do MPT na Escola, Edmilson Marques de Moraes disse que o projeto vem ao encontro da Política da Escola Cuiabana, no desenvolvimento de ações que buscam a formação integral dos estudantes. “Entre os principais objetivos estão a identificação das causas de exclusão escolar e atuar para superá-las de maneira intersetorial, fortalecendo a proteção das crianças e dos adolescentes, garantindo o ensino e a aprendizagem dos estudantes”, salientou o professor Edmilson Marques de Moraes.

O encontro formativo desta terça-feira contará com a presença do assessor pedagógico da Coordenadoria de Formação, Willian Ortega que falará sobre os desafios do uso das ferramentas digitais para crianças e adolescentes.

MPT na Escola

Participam da edição 2023 do Projeto Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) e Escolas Municipais de Educação Básica do Campo (EMEBC). São elas, EMEBC Novo Renascer; EMEB Prof.ª Tereza Lobo; EMEB José Luís Borges Garcia; EMEB Floriano Bocheneki; EMEB Senhorinha Ana Alves de Oliveira; EMEB Maria Tomich Monteiro da Silva; EMEB Nossa Senhora Aparecida; EMEBC Nova Esperança; EMEBC Prof.ª Hilda Caetano de Oliveira Leite; EMEBC Dr. Estêvão Alves Corrêa; EMEB Osmar Cabral e EMEB Senador Darcy Ribeiro.

O MPT na Escola faz parte do Projeto Estratégico “Resgate a Infância”, desenvolvido pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), com atuação conjunta em três eixos — educação, aprendizagem e políticas públicas. Por meio da informação o projeto pretende prevenir e combater o trabalho infantil, conscientizar a sociedade, fomentar políticas públicas, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente.

Serviço

Formação – Projeto MPT na Escola

Dia – 18/04

Horário – 18:30h

Local – Plataforma Zoom

Público alvo – Professores, gestores, assessores pedagógicos e comunidade escolas das 12 unidades participantes

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT