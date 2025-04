Condenado há seis anos de prisão é preso durante Operação Integrada Sonora

Um homem de 32 anos condenado a seis anos de prisão por roubo foi preso durante a fiscalização da Operação Integrada Sonora, realizada na noite deste sábado (06.4), no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá.

O mandado de prisão foi cumprido após denúncias de perturbação do sossego público em um bar. O foragido da Justiça foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, em setembro do ano passado, por roubo de veículo majorado, com emprego de menor, em 2012.

A coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), tenente coronel PM Monalisa Furlan, destacou que ao longo dos anos a Operação Integrada Sonora vem cumprindo um papel fundamental para a sociedade

“Durante as operações buscamos priorizar locais em que há incidência maior de denúncias, e pontos em que a perturbação do sossego envolve outros delitos. São realizadas revistas e checagem das pessoas que se encontram no local fiscalizado, o que torna possível identificar envolvidos em crimes, agindo também preventivamente”, destacou.

“Temos algumas praças e espaços esportivos em Cuiabá que eram tomados por eventos regados a substâncias ilícitas e músicas de apologia ao crime, e que hoje voltou a ser frequentada por famílias com suas crianças brincando tranquilamente”, acrescentou.

