Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Colíder

Ação integrada da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou na apreensão de 45 tabletes de substâncias entre cocaína, maconha e supermaconha (skank), na noite desta sexta-feira (9.5), em Pontes e Lacerda. Na ação, as forças de segurança prenderam dois homens, ambos de 27 anos, e causaram prejuízo de R$ 539 mil ao crime.

Durante execução das operações Tolerância Zero e Fronteira Segura, as equipes policiais receberam denúncias sobre uma grande quantidade de drogas que estava sendo recebida por uma pessoa, em uma residência.

Diante das informações recebidas, a força-tarefa se deslocou ao endereço e flagrou um homem, com as mesmas características informadas na denúncia, na frente da casa.

Os policiais abordaram o suspeito e entraram na casa, localizando 19 tabletes de substância análoga a cocaína, 18 tabletes de supermaconha (skank) e oito tabletes de maconha. Além disso, também foram apreendidos 18 comprimidos de ecstasy.

Questionado sobre as drogas, o suspeito afirmou que o material pertenceria a um segundo suspeito, que foi localizado em outro endereço. Ele foi abordado e confessou ser o proprietário dos entorpecentes, sem revelar detalhes da procedência da droga.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos para a delegacia, com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Participaram da ação policiais militares da Força Tática do 12º Comando Regional, Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Mòvel (Rotam), Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) e Gefron.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT