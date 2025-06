Condenado por homicídio em Rosário Oeste é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

Um jovem foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (19.6), durante uma festa de música eletrônica que acontecia em uma chácara em Várzea Grande.

A ordem judicial foi cumprida pela Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (Denarc) com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

O procurado, de 28 anos, estava com com mandado de prisão preventiva decretada pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá.

As diligências iniciaram após denúncia de uma festa de música eletrônica que estava acontecendo em uma área rural, em Várzea Grande, com som alto e uso de entorpecentes. Também foi informado que no local havia um foragido da Justiça.

Diante dos fatos as equipes da Denarc e CORE foram até o endereço para averiguação, e notaram que os participantes da festa estavam alterados devido ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

No local foi localizado o jovem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, e que vinha sendo procurado desde a Operação Doce Amargo. Na bolsa da namorada do suspeito foram apreendidas várias porções de entorpecentes.

Em seguida o casal foi conduzido, sendo o homem preso por força do mandado de prisão, e a namorada, de 25 anos, foi ouvida e liberada após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas.

Fonte: Policia Civil MT – MT