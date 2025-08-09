Condenado por roubo e cárcere privado em Goiás é preso pela Polícia Civil em Juscimeira

A Polícia Militar de Mato Grosso oficializou, na tarde desta sexta-feira (8.8), a passagem de comando do 4º Comando Regional da PM, em Rondonópolis. Na solenidade, a coronel Grasielle Paes assumiu a função de comando em substituição ao coronel Benedito Sérgio de Souza Pinheiro Ferreira.

Em sua despedida à tropa, o coronel Benedito relembrou a sua passagem no comando do 4º CR, por onde atuou por um ano e seis meses. O coronel agradeceu a oportunidade de estar a frente da unidade e destacou as ações ostensivas e a queda da criminalidade na região de Rondonópolis durante seu comando.

“Agradeço aos oficiais e praças que convivi por um ano e seis meses de minha vida, período repleto de grandes realizações, onde destaco a redução dos indicadores de homicídio em 38%, dos roubos em 42% e as quatro toneladas e meia de entorpecentes apreendidos. Durante esse período foram cumpridas as mais diversas missões aqui em nosso Comando Regional, todas com excelência, retratando o quão profissional é o efetivo desta região”, agradeceu o coronel.

O subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira, presidiu a solenidade e parabenizou os coronéis Benedito e Grasielle, destacando a importância de se estar à frente de uma das principais regiões do Estado.

“Rondonópolis é uma das principais cidades do nosso Estado e a Região Sul tem grande importância por fazer fronteira com Estados vizinhos e destacamos o excelente trabalho do coronel Benedito em sua gestão. As transições de comando são naturais dentro da Polícia Militar e agora a coronel Grasielle passa a ser responsável pelo 4º CR e contará com todo o apoio do Comando-Geral da PM e da Secretaria de Segurança Pública para continuar o excelente trabalho de segurança da região, com tolerância zero a todo crime”, finalizou o coronel José Nildo.

A coronel Grasielle Paes passa a chefiar o policiamento de Rondonópolis e mais 14 municípios da Região Sul do Estado. Ela possui em seu currículo experiências de comando na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), no 9º Batalhão de PM de Cuiabá e no Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran). Além disso, a coronel também foi secretária de Assistência Social e Cidadania entre os anos de 2023 e 2025.

