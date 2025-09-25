Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas.

Ele foi localizado e preso após fugir da abordagem policial durante a “Operação Erga Omnes”, deflagrada no bairro Parque Ohara, em Cuiabá. A ação policial tinha como objetivo desmantel ar um ponto ativo de armazenamento, manipulação e distribuição de drogas.

Após a prisão, foi realizada a condução dele ao sistema penitenciário, onde deve cumprir a pena imposta.

“ A Polícia Civil, por meio da Denarc, segue firme no combate ao tráfico de entorpecentes, atuando na repressão qualificada ao crime organizado, com foco na responsabilização penal de seus integrantes”, enfatizou o delegado da Denarc, Eduardo Rigonato.

Condenação

A sentença transitada em julgado, proferida pela Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, fixou a pena concreta e definitiva em nove anos, três meses e 18 dias de reclusão, além de 930 dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

