Connect with us

SEGURANÇA

Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

Publicado em

25/09/2025

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas.

Ele foi localizado e preso após fugir da abordagem policial durante a “Operação Erga Omnes”, deflagrada no bairro Parque Ohara, em Cuiabá. A ação policial tinha como objetivo desmantelar um ponto ativo de armazenamento, manipulação e distribuição de drogas.

Após a prisão, foi realizada a condução dele ao sistema penitenciário, onde deve cumprir a pena imposta.

A Polícia Civil, por meio da Denarc, segue firme no combate ao tráfico de entorpecentes, atuando na repressão qualificada ao crime organizado, com foco na responsabilização penal de seus integrantes”, enfatizou o delegado da Denarc, Eduardo Rigonato.

Condenação

A sentença transitada em julgado, proferida pela Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, fixou a pena concreta e definitiva em nove anos, três meses e 18 dias de reclusão, além de 930 dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital

Published

11 segundos atrás

on

25/09/2025

By

Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos minutos depois, pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Cuiabá.

Com antecedentes criminais por roubo, homicídio e monitorado por tornozeleira eletrônica, o suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante pelo crime furto qualificado tentado.

Conforme o delegado da DERF de Cuiabá, Hugo Abdon Lima, o homem utilizando um martelo quebrou a fechadura da janela do escritório e entrou no imóvel. No local ele separou diversos objetos para subtrair, como forno elétrico, umidificador de ar e uma mangueira de limpeza.

“No entanto, após ser visto por uma funcionária do escritório que fica no bairro Quilombo, o criminoso fugiu deixando os pertencentes na edícula do estabelecimento”, disse Hugo Abdon.

Rapidamente uma equipe da DERF de Cuiabá foi acionada e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades da Praça Santos Dumont. Em seguida ele foi conduzido até a delegacia, interrogado e autuado em flagrante delito.

Em razão da reiterada conduta criminosa a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante por preventiva, sendo o autuado colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá

Published

30 minutos atrás

on

25/09/2025

By

A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A solenidade será realizada às 8h30, na Praça Ipiranga, em Cuiabá.

Serão realizadas diversas ações preventivas como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubos, furtos e outras práticas. A Operação Centro Seguro também abrangerá a área comercial de Várzea Grande. A ação integra o Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

O policiamento será reforçado com equipes dos batalhões de área do 1º Comando Regional, Cavalaria, Batalhão de Rondas Ostensiva Tática Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Batalhão Ambiental (BPMPA), Força Tática e Companhia de Rondas e a Ações Intensivas Ostensivas (Raio).

Serviço

Lançamento da 3ª Etapa da Operação Centro Seguro em Cuiabá

Data: sexta-feira (26.9), às 8h30
Local: Praça Ipiranga

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA25/09/2025

Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas. Ele...
SEGURANÇA25/09/2025

Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital

Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos...
SEGURANÇA25/09/2025

PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá

A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262