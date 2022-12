Conecta Jovem: professor fala sobre influência de games no desenvolvimento dos jovens

Será aplicada, neste domingo, 11.12, a prova do processo seletivo para o curso de Programador de Sistemas. Participarão 2.194 candidatos. O curso será ofertado gratuitamente pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), que prevê a formação de 270 novos profissionais na área de tecnologia.

Os portões serão abertos às 7h30, com fechamento às 8h30. A prova terá duração de 3 (três) horas. Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas com antecedência, munidos de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta e documento oficial original com foto. Os candidatos poderão permanecer com garrafas transparentes (não pode conter rótulo) de água nos locais das provas para uso individual.

As provas serão realizadas na Escola Técnica Estadual de Cuiabá, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no bairro Carumbé; Escola Estadual Dom Pedro II Presidente Médici, na Avenida Mato Grosso; Escola Estadual Liceu Maria de Arruda Muller, na Avenida Getúlio Vargas; e na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), localizada na Rodovia Hélder Cândia.

Os locais de prova podem ser conferidos pelo candidato na página da SECITECI, no link clique aqui

DO CURSO – O início das aulas está previsto para o dia 06 de fevereiro. Serão ofertadas 270 vagas gratuitas para formação de profissionais nas linguagens de programação Java, Genexus, Nodejs e React. O curso dará início às atividades do Programa de Formação de Profissionais de Alta Performance, desenvolvido pela Seciteci, para a formação especializada de alto nível, com foco nas chamadas ‘profissões do futuro’.

Ao final do curso, os 50 alunos com melhor desempenho serão selecionados para atuar como bolsistas na Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI). Com remuneração de R$ 6 mil, a proposta é que os profissionais atuem no atendimento de demandas por soluções tecnológicas nas secretarias e órgãos do Estado. A bolsa terá duração de 12 meses.

Fonte: GOV MT