Conferência Municipal de Assistência Social discute ‘Reconstrução do SUAS’ e revitalização de programas sociais na 14ª edição

A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, idealizada pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, debateu na noite desta quarta-feira (15) com a sociedade civil a “Reconstrução do SUAS – Sistema Único de Assistência Social” e a retomada de programas sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Estamos iniciando hoje a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, cujo objetivo é conferir e avaliar o papel e a importância da política de assistência social e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Vamos discutir o que temos e o que queremos. É o momento de revisar o planejamento anterior, as propostas apresentadas na 13ª Conferência e os objetivos para o futuro, a fim de planejar os próximos 4 anos de execução da política de assistência social no município. É um momento muito importante para toda a estrutura da política de assistência social, tanto governamental quanto não governamental, para que os trabalhadores e usuários da política possam pensar em políticas cada vez mais eficazes para a população mais vulnerável de nosso município”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A diretora do departamento de Gestão do SUAS, do Ministério de Assistência e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), Clara Carolina Sá, em uma breve descrição, falou sobre o contexto atual do SUAS e sua reestruturação.

“Estamos acompanhando as conferências nas capitais pelo MDS, o processo de fortalecimento do SUAS, e estamos em um novo governo que se preocupa muito com o social e o fortalecimento das políticas públicas. Já recuperamos recursos importantes para o SUAS, boa parte, 90% do cofinanciamento federal, fortalecimento do CADÚnico e outros. Estamos em um processo de reconstrução e estruturação dos serviços, programas e projetos, com foco nos que mais precisam. Estive com a primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, e na oportunidade, foram apresentados os desafios e as agendas que a primeira-dama tem acompanhado com muita atenção, tanto as questões sociais em geral quanto aquelas específicas para as mulheres. Além disso, buscamos uma gestão mais colaborativa entre os atores envolvidos neste momento de retomada e fortalecimento da política assistencial”, pontuou.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Joyce dos Santos, ressaltou a importância de debater o tema, que é voltado para a população mais necessitada de políticas públicas de assistência social. “Este é um momento de união da sociedade civil organizada e do governo, de uma forma geral, para discutir a política pública de assistência social. Estaremos trabalhando em serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, como o CADÚnico, Bolsa Família e programas habitacionais, voltados para a população que mais necessita. Este é o momento de resgatar tudo isso. A presença da diretora Clara Carolina Sá é importante, pois ela levará ao ministério tudo aquilo que buscamos. Hoje temos aqui conselheiros de assistência social, líderes comunitários, clubes de mães e idosos, tanto os que trabalham quanto os que são beneficiados, todos participando deste encontro”, disse.

No evento, o secretário de Governo de Cuiabá, Wilton Coelho, representou o prefeito Emanuel Pinheiro, enquanto Luciana Zamproni representou a primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, que cumpre agenda em São Paulo. O programa Solidariedade em Ação, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, colocou a capital mato-grossense entre as três cidades brasileiras finalistas para receber o Prêmio Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030. A iniciativa é idealizada pela primeira-dama está classificada como boa prática do Eixo Econômico (Cidades Grandes).

Os vereadores Luis Claudio Sodré e Dilemário Alencar também estiveram presentes no evento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT