Conferência municipal debate saúde, bem-estar e direitos de trabalhadores

Na manhã desta terça-feira (25), foi realizada a 1ª Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC). O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Saúde, reuniu trabalhadores de diversas categorias, incluindo servidores públicos municipais, profissionais do setor privado e representantes sindicais, para debater questões relacionadas à saúde e aos direitos dos trabalhadores.

A secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barboza Sampaio, destacou a importância do evento e incentivou os participantes a refletirem sobre o cuidado com a própria saúde.

“O objetivo do evento é tratar da saúde do trabalhador de uma maneira geral, tanto do município quanto da rede privada. A saúde do trabalhador é essencial para que o trabalho seja realizado da maneira correta. Propus que a plateia também olhasse para sua própria saúde, e não apenas para a saúde coletiva. A maioria dos presentes são servidores municipais da área da saúde, e muitas vezes cuidamos dos outros e esquecemos de nós mesmos. Precisamos nos lembrar da nossa saúde para podermos cuidar bem dos outros. Além disso, o evento também discutirá legislação e os direitos do trabalhador, ressaltando a saúde como um direito humano fundamental”, enfatizou a secretária.

O diretor de Gestão de Pessoas da SMS, Elionay Ribeiro Pereira, ressaltou que a conferência é um marco na valorização dos trabalhadores e um espaço essencial para debater melhorias.

“A realização desta conferência demonstra o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais que fazem a cidade funcionar. Discutir a saúde do trabalhador vai além do ambiente físico de trabalho; trata-se de garantir condições dignas, direitos respeitados e acesso à saúde de qualidade. Eventos como esse nos permitem ouvir diretamente os trabalhadores, entender suas necessidades e buscar soluções concretas para um ambiente laboral mais saudável e seguro”, afirmou.

A conferência também abriu espaço para a construção de diretrizes e propostas para aprimorar as políticas de saúde do trabalhador no município. Uma das sugestões debatidas foi a criação de um Núcleo de Saúde do Trabalhador, iniciativa que ainda não existe na rede municipal de saúde e que será discutida em conjunto com os participantes para possível implementação.

Os debates continuam ao longo do dia, e a expectativa é que a conferência traga encaminhamentos importantes para a melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores de Cuiabá.

A imagem ilustra cinco pessoas que compõem a mesa diretora da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do município de Cuiabá. A mesa é de madeira, e todos estão em pé, posando para a foto.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT