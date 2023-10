Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência começa na próxima segunda (30)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, é parceira da 16ª Mostra de Dança de Mato Grosso. Organizada pela Companhia das Artes e Associados (CIDARTA), novas apresentações ocorrerão neste fim de semana. Para o sábado (28), a programação ficará por conta do espetáculo de Carlinhos de Jesus e shows de rap no Parque das Águas, a partir das 19h.

Tendo como alguns dos pontos de intersecção, origens, narrativas e ginga, o samba e o hip hop ganham destaque em um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do estado.

Outras duas ações da mostra contemplam o hip hop, movimento que neste ano soma 50 anos de história no mundo e 40 no Brasil. A programação dedicada ao gênero, que tem como alguns dos seus principais elementos a dança e a música, tem a primeira ação no dia 28 de outubro.

A partir das 16h, no Palco Cultural do Goiabeiras Shopping, o público confere a palestra do artista Wesley Dubreak, precedida por bate-papo. Em pauta, o break e suas versões olímpica e pedagógica.

Para o domingo (29), o artista irá ministrar uma oficina de samba no pé e gafieira para iniciantes. A aula especial ocorre no Palco Cultural do Goiabeiras Shopping, às 10h e assim como o show do dia anterior, a atividade é gratuita.

A grande festa de artistas e público cativos do movimento hip hop ocorre no dia 29 de outubro. E o palco, novamente é o Parque das Águas, a partir das 19h. A programação começa com batalha cypher premium protagonizada por b-boys e b-girls, na qual Wesley DuBreak é o apresentador convidado. Os participantes concorrem a uma premiação de R$ 1 mil, distribuída entre os três primeiros colocados.

Interessados em conferir a palestra com Wesley Dubreak e participar da oficina com Carlinhos de Jesus devem garantir a vaga via formulário online da @cidartaoficial do instagram.

A Mostra de Dança de Mato Grosso é uma realização da e recebe investimento do Governo de Mato Grosso via Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer (Secel-MT), além do apoio da Prefeitura de Cuiabá, Goiabeiras Shopping, Superintendência Integração, Cidadania e Cultura da ALMT (Assembleia Social).

O diretor geral e artístico da mostra e um de seus realizadores, Kelson Panosso destaca a missão da Cidarta. “A mostra é mais um recurso que lançamos mão para divulgar a arte da dança, para que seja valorizada e mais acessível, para que conquiste mais espaços. É por isso que apostamos em vários formatos e linguagens, para que irradiando ações, a gente possa tocar o máximo de corações”, declarou.

Outra realizadora da mostra, Maria Hercília Panosso destaca que as possibilidades que a prática da dança descortina muitas oportunidades. “A arte transforma vidas, seja do caráter artístico, seja do viés da profissão. A mostra revela essas potencialidades e reforça que é possível viver desse sonho quando se faz vitrine e promove intercâmbios entre artistas. Formamos plateia, oferecemos uma opção de diversão e também atuamos pela capacitação de nossos artistas”, afirmou Maria Hercília.

Programação segue até dezembro

A programação da 16ª Mostra de Dança de Mato Grosso segue até o mês de dezembro com outras atividades, valendo ressaltar que dois espetáculos marcam o encerramento da 16ª edição da mostra.

Dessa vez, no Teatro Zulmira Canavarros. Artistas convidados e grupos de Mato Grosso se reúnem no espetáculo Mostra de Dança, no dia 6 de dezembro, às 19h30.

Já nos dias 7 e 8 de dezembro, entra em cartaz o espetáculo Bodas de Cinderela. Em ambas as apresentações será cobrado “ingresso solidário”. Serão recolhidos 2 kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, que posteriormente serão distribuídos a entidades beneficentes, pela Assembleia Social.

Para mais informações sobre a programação da mostra, basta ligar ou enviar mensagem para o telefone: (65) 99943-7748. Mais detalhes podem ser conferidos na conta oficial da Companhia das Artes e Associados no Instagram: @cidartaoficial.

Serviço:

16ª Mostra de Dança de Mato Grosso

Palestra e bate-papo com Wesley Dubreak

28 de outubro | 16h | Palco Cultural Goiabeiras Shopping

Inscrições: http://bit.ly/inscriçõesMDMT

Show Carlinhos de Jesus & Partner, além de artistas mato-grossenses

28 de outubro | 19h | Parque das Águas

Oficina de Samba no Pé e Samba de Gafieira

29 de outubro | 10h | Palco Cultural Goiabeiras Shopping

Inscrições: http://bit.ly/inscriçõesMDMT

Espetáculo em Comemoração aos 50 anos do Hip Hop

29 de outubro | 19h | Parque das Águas

Espetáculo Mostra de Dança com artistas convidados e grupos de Mato Grosso

06 de dezembro | 19h30 | Teatro Zulmira Canavarros – Ingresso solidário Espetáculo Bodas de Cinderela

07 e 08 de dezembro | 19h30 | Teatro Zulmira Canavarros – Ingresso solidário

