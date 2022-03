Confira a programação dos eventos culturais da Secel-MT em Cuiabá

Os equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) oferecem várias opções de atividades entre os dias 18 e 21 de março, em Cuiabá. A programação começa nesta sexta-feira (18.03), com o evento de lançamento do “Prêmio Jejé de Oyá – edição 2022”, na Casa Cuiabana.

Já o Cine Teatro Cuiabá apresenta a peça teatral “No domingo ele vem nos visitar”, escrita por Eduardo Mahon, o espetáculo “Eu nunca lhe apareci de branco”, com Eduardo Butaka e João Reis, o stand up “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa”, do comediante Nando Viana, e a 2ª edição do projeto Agitando a Resistência Negra.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça abre a Exposição Bibliográfica e Iconográfica, em comemoração aos 110 anos de fundação da biblioteca, na próxima segunda-feira (21.03).

No Museu de Arte Sacra de Mato Grosso o visitante poderá conferir além da exposição permanente, a exposição “Qual é a sua cruz?”. E no Museu de História Natural de Mato Grosso a exposição permanente, composta por um acervo de fósseis de animais da região e artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história.

Veja abaixo a programação completa:

Casa Cuiabana

Nesta sexta-feira (18.03), às 20h, será o lançamento do “Prêmio Jejé de Oyá – edição 2022”, no Centro Cultural Casa Cuiabana. Viabilizado por meio de emenda parlamentar atendida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o projeto homenageará personagens negras de destaque social e premiará profissionais que se destacaram em suas áreas.

O prêmio é realizado pelo Instituto Cultural Casarão das Artes e produzido pela Bemtivi Academia de Arte com apoio da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB-MT. Informações no telefone (65) 99982-2854 (Bemtivi Academia de Arte).

O Centro Cultural Casa Cuiabana fica localizado na rua General Vale, nº 181, bairro Bandeirantes – Cuiabá.

Cine Teatro Cuiabá

No sábado (19.03), às 20h, será apresentada a peça teatral “No domingo ele vem nos visitar”, escrita por Eduardo Mahon. O espetáculo foi construído a partir dos poemas de Lucinda Persona. Na leitura interpretativa do poema, o autor busca a reflexão em torno do cotidiano de uma senhora e seu marido que no domingo sempre espera o filho chegar para almoçar.

O espetáculo tem duração de 70 minutos e classificação livre. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá, de terça a domingo, das 14h às 18h, por R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), e também podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com. Informações pelos telefones (65) 99972-6966 e 98115-7725.

No domingo (20.03), o espetáculo “Eu nunca lhe apareci de branco”, com Eduardo Butaka e João Reis. A apresentação começa às 19h, na sala Anderson Flores. A classificação indicativa é 12 anos. O espetáculo tem duração de 60 minutos. Os ingressos são vendidos na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Informações pelo telefone (65) 99663-9171.

A peça foi produzida a partir de cartas que Emily Dickinson trocou com algumas pessoas. Os artistas traçam uma biografia intrigante sobre a poetisa, que ficou conhecida como “A Grande Reclusa”. Emily Dickinson viveu no século 19, nos Estados Unidos, e inaugurou um novo estilo de poesia.

Ainda no domingo (20.03), o público pode conferir o terceiro show solo na carreira do comediante Nando Viana, “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa”. Depois de ‘Da turma do fundão desde 1981’ e ‘A vida não tá nem aí pro teu planejamento’ chega aos palcos o novo resumo da vida desse gaúcho que com mais de 10 anos de carreira promete continuar entregando as histórias mais engraçadas que acontecem em seu cotidiano.

O show começa às 20h e tem duração de 70 minutos. A classificação é de 16 anos. Os ingressos podem ser adquiridos no link https://bit.ly/3gDtJMP, na Casa de Festa no Shopping Pantanal ou Distribuidora do Loro. Os valores são: plateia R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia entrada), e mezanino R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia entrada). Promoção 2Kg de alimento: desconto mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível. A entrega deverá ser realizada na entrada do evento. Contato para informações: 65 99972-7897 | 99569-3371

Na segunda-feira (21.03), a partir das 19h, será realizada a 2ª edição do projeto Agitando a Resistência Negra. O evento é realizado pelo Instituto de Mulheres Negras (Imune-MT), com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento premiará as personalidades que agitam a resistência negra em Mato Grosso. A entrada é gratuita. Informações pelo telefone (65) 99255-6863 e instagram @imunemt.

O Cine Teatro Cuiabá está localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 247, Centro de Cuiabá. Acesse o site no link http://cineteatrocuiaba.org.br/.

Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça

Na segunda-feira (21.03), será aberta a Exposição Bibliográfica e Iconográfica da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, em comemoração aos 110 anos de fundação. A mostra comemorativa traz documentos, fotos e livros que contam a história da Biblioteca Estadual. Com acesso gratuito, o acervo fica exposto até o dia 1º de abril.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada na rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h. Informações pelo telefone (65) 3613-9240.

Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

Além do acervo permanente que conta com artigos da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, mobiliários, pinturas, vestuário litúrgico e objetos que pertenceram a Dom Aquino, vestimenta e objetos litúrgicos utilizados pelo Papa João Paulo II, durante sua visita a Cuiabá, o visitante pode conferir a exposição coletiva “Qual é a sua cruz?”, aberta para visitação no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso.

A mostra reúne 79 cruzes elaboradas por 56 artistas do Centro-Oeste brasileiro. Entre os artistas expositores estão: Adir Sodré, Babu 78, Benedito Nunes, Conceição Bugres, Clovis Irigaray, Dalva de Barros, Gervane de Paula, Humberto Espindola, João Sebastião, Waldomiro de Deus, Paulo Pires, entre outros nomes das artes plásticas da região. A exposição segue até 08 de maio, de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado na rua Clóvis Hugney, praça do Seminário, nº 239 – Cuiabá. Informações no endereço eletrônico https://linktr.ee/masmt. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou no museu por R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Museu de História Natural de Mato Grosso

O Museu de História Natural de Mato Grosso segue com exposição permanente, com visitação aberta ao público de quarta a domingo, das 8h às 18h. A exposição é composta por um acervo de fósseis de animais da região e artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história.

Na área externa, o visitante tem a oportunidade de conhecer a réplica do esqueleto de um Pycnonemosaurus Nevesi, dinossauro que habitava a região da Chapada dos Guimarães durante o período Cretáceo. Também conta com as instalações do Homem do Holoceno, com esculturas de argila que recria cenas cotidianas dos povos pré-históricos.

Além disso, a exposição inclui a história do prédio onde fica o museu, a Casa Dom Aquino. O imóvel é patrimônio histórico mato-grossense e foi construído pelo patriarca da família Murtinho, em 1842. E desde 2006 abriga o Museu de História Natural de Mato Grosso.

Entrada para a exposição permanente R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). A entrada para área externa é gratuita.

O museu fica localizado na Avenida Beira Rio, nº 2.000, bairro Jardim Europa – Cuiabá-MT. Informações pelo telefone (65) 3634-4858 e no site http://museuhistorianaturalmt.com.br/.