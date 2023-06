Confira as alterações no embarque e desembarque das linhas de ônibus durante a reforma da Estação Bispo Dom José

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, foi convidada para participar da implantação da Frente Parlamentar Mista de Microcrédito de Apoio ao Pequeno Empreendedor no Senado Federal. A reunião aconteceu nesta quinta-feira (1º), ocasião em que o secretário da pasta, Francisco Vuolo, apresentou os resultados do primeiro mês de funcionamento do Cuiabanco, iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro para fomentar àqueles que mais necessitam.

“Apresentamos os resultados extremamente positivos que o Cuiabanco alcançou com apenas um mês de funcionamento para atender o microempreendedor. Foram 70 operações com 350 mil reais liberados, para os segmentos de comércio varejista, comércio de alimentos e prestação de serviços. O grande destaque, que teve reconhecimento pela Frente Parlamentar foi o crédito orientativo, pois, tão importante quanto liberar os recursos para atender as pessoas, é justamente promover um acompanhamento, o que é feito pela nossa equipe por meio de um aplicativo exclusivo do Cuiabanco. O aplicativo monitora, acompanha, orienta e dá todo o suporte necessário ao pequeno empreendedor, para que ele possa ter resultado positivo em seu negócio”, comentou o secretário.

Outro ponto que mereceu destaque na apresentação sobre o Cuiabanco foi o “bônus-adimplência”, que é a ausência de pagamento de juros para pessoas que buscam crédito entre 1500 e 5 mil reais e pagam em dia. Nestes casos a Prefeitura paga os juros e o microempreendedor só paga o capital principal. Durante a apresentação, Vuolo mostrou um vídeo com um resultado concreto do Cuiabanco: uma senhora que mora na área rural e que buscou o recurso, teve o crédito aprovado e já está aplicando o dinheiro em sua atividade, que é a produção de pães e bolos.

Também esteve presente ao evento o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, que na oportunidade foi eleito vice-presidente da Frente Parlamentar. “Infelizmente, o Brasil enfrenta um problema há alguns anos: mais de 60 milhões de brasileiros estão endividados, assim como mais de 6 milhões de empresas brasileiras enfrentam dificuldades para acessar crédito. Isso dificulta ainda mais o início de novos empreendimentos, pois os empreendedores não têm acesso ao microcrédito para abrir seus negócios e impulsionar a economia. Precisamos alcançar níveis de investimento que o Brasil necessita para finalmente nos tornarmos o país que sempre sonhamos. Infelizmente, temos ficado presos ao estigma de ‘Brasil do futuro’, sem conseguir tornar isso uma realidade. É por isso que é tão importante cuidarmos dessa questão e criar essa frente parlamentar, à qual assino com alegria e me comprometo a participar das reuniões. Essa iniciativa chegou em um momento especial para Cuiabá, nossa capital, uma cidade que não depende do agronegócio, embora se beneficie indiretamente desse setor. O que o secretário Vuolo apresentou aqui são propostas concretas e eficazes, nada filosóficas ou especulativas. Elas fornecem acesso ao crédito para os pequenos empreendedores, que farão a diferença no crescimento do Brasil nos próximos anos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, senador, e parabéns aos investidores brasileiros. Conte com meu apoio, parceria e dedicação nessa Frente Parlamentar”, declarou o deputado.

O presidente da Frente Parlamentar Mista de Microcrédito de Apoio ao Pequeno Empreendedor, senador Esperidião Amin elogiou o trabalho do secretário Vuolo e a iniciativa de Cuiabá em implementar o Cuiabanco e deu as boas-vindas ao deputado Emanuelzinho, destacando que o trabalho que será realizado pela juventude em conjunto com a experiência, com certeza renderá bons frutos.

