MATO GROSSO
Confira as mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis no Sine-MT nesta semana
Técnico em Geologia, auxiliar de estoque e magarefe são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo, estão disponíveis 2.558 oportunidades nos 36 postos de atendimento instalados, em 32 municípios de Mato Grosso.
Em Cuiabá e Várzea Grande, são 653 novas oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Entre elas estão 124 vagas para auxiliar de linha de produção, 73 vagas para auxiliar de limpeza, 30 vagas para ajudante de obra, 20 vagas para desossador, 12 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 10 vagas para montador de estruturas metálicas, 10 vagas para servente de pedreiro, 11 vagas para chefe de serviço de limpeza, nove vagas para oficial de manutenção civil, oito vagas para auxiliar administrativo, seis vagas para motorista entregador, cinco vagas para vendedor interno, três vagas para técnico em segurança do trabalho, duas vagas para gerente de bar/cantina/restaurante, duas vagas para ajudante de padeiro, uma vaga para técnico em geologia, uma vaga para eletrotécnico, uma vaga para auxiliar contábil e uma vaga para instalador de película solar (insulfilm).
Também são ofertadas 17 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD), em Cuiabá e Várzea Grande, sendo cinco para auxiliar de linha de produção, três vagas para frentista, três vagas para lubrificador de automóveis, três vagas para operador de caixa, uma vaga para atendente de lojas, uma vaga para auxiliar de estoque e uma vaga para oficial de manutenção.
Em Sinop (a 479 km de Cuiabá) estão disponíveis 314 vagas de emprego nas áreas de consultor de vendas analista contábil, frentista, pintor industrial, soldador, instalador/reparador de redes e cabos telefônicos, motorista de ônibus rodoviário, contador, mecânico de equipamentos industriais, operador de empilhadeira e repositor em supermercados. Somente para concreteiro e armador de estrutura de concreto são 30 e 20 vagas, respectivamente.
No município de Barra do Garças (a 519 km de Cuiabá) estão disponíveis 170 oportunidades, como trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles, encanador, mecânico, caseiro, retalhador de carne, ajudante de obras, magarefe, vaqueiro e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.
Outro município em destaque é Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá), com 144 oportunidades nas áreas de operador de retroescavadeira, auxiliar de cozinha, recepcionista/secretária, técnico em manutenção de equipamentos de informática, carregador de caminhão, operador de máquinas agrícolas, operador de tráfego, motorista de carreta, alinhador veicular e auxiliar de lanchonete.
A lista detalhada e completa das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.
Atendimento
Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.
Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, facilitando os trâmites do atendimento.
Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 17h30.
Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso, acesse o documento em anexo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Crescimento em MT ocorre por segundo; é o Brasil que a gente precisa conhecer”, afirma João Doria
“Eu estive recentemente em Mato Grosso e fiquei impressionado. Em apenas seis meses, percebi um outro Estado. É impressionante como o crescimento lá ocorre por segundo — nunca vi nada igual. Esse é o Brasil que a gente não conhece e precisa conhecer”, afirmou João Doria, ex-governador de São Paulo e presidente do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, durante o Brazil Development Forum, realizado nesta segunda-feira (8.9), em Washington (EUA).
O evento contou com a participação do vice-governador Otaviano Pivetta, que integrou o painel “O Agro e a Contribuição à Sustentabilidade no Brasil”. Empresários e autoridades se reuniram para debater iniciativas bilaterais e novas oportunidades de investimento voltadas ao Brasil.
Doria destacou o protagonismo do agronegócio, a força dos investimentos do Governo de Mato Grosso e o desenvolvimento urbano. “É notável ver como tudo está avançando: a produção, a prosperidade, o capital circulando, a vontade de empreender, os investimentos chegando. Ao visitar, percebe-se o quanto há de bom prosperando e crescendo”, citou.
Mato Grosso ocupa hoje a 8ª posição entre os maiores produtores de alimentos do mundo. O estado também se destaca como potência em bioenergia, com 18 usinas de biodiesel em operação e outras 6 em construção. Além disso, Mato Grosso avança de forma estratégica em setores fundamentais como armazenagem, logística, infraestrutura, energia renovável, bioeconomia, mineração e turismo.
“Estamos crescendo com responsabilidade, mostrando ao Brasil e ao mundo que é possível produzir, preservar e gerar oportunidades. Mato Grosso é um exemplo de Brasil que dá certo, oferecendo um ambiente seguro e promissor para investimentos”, afirmou o vice-governador Otaviano Pivetta.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 34 incêndios florestais nesta terça-feira (9)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 5 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta terça-feira (9.9), atuando diretamente no combate a 34 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais já extintos foram registrados em Chapada dos Guimarães, onde as equipes combateram o foco localizado em área de morraria, e o outro incêndio que teve início na segunda-feira (8.9) e estava localizado às margens da rodovia MT-351. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Cláudia, com dois focos sob monitoramento, além de Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres e Tapurah, cada um com um foco em acompanhamento.
Além disso, as equipes continuam atuando no combate aos incêndios florestais em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde os esforços estão concentrados no controle de quatro focos ativos, e em Barra do Garças, que também registra três focos sendo combatidos. Em Barra do Garças, os trabalhos se concentram nas regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul, com o apoio de aeronaves, maquinários, brigadistas e demais equipes em solo.
Ações simultâneas ocorrem em municípios como Santo Antônio de Leverger, Tesouro, Planalto da Serra, São José do Rio Claro, Chapada dos Guimarães e Novo Mundo e Juína onde as equipes enfrentam dois focos de incêndio em cada município. As ações de combate seguem também em Paranatinga, União do Sul, Boa Esperança do Norte, Nova Ubiratã, Torixoréu, Tapurah, Nova Maringá, Novo Santo Antônio, Cáceres, Colniza, Tangará da Serra, Nova Monte Verde e Alta Floresta.
Todas essas ações de combate contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As operações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 101 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 88 são incêndios florestais, sendo 23 em terras indígenas. Outros 13 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas são as seguintes: sete focos no Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte; quatro focos na Terra Indígena Sangradouro, em Poxoréu; quatro focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Sarare em Conquista D’Oeste; na Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia, na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, em Nova Ubiratã; na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 13 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 198 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 212 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 127 estão na Amazônia e 82 no Cerrado e três no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Confira as mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis no Sine-MT nesta semana
“Crescimento em MT ocorre por segundo; é o Brasil que a gente precisa conhecer”, afirma João Doria
Réu é condenado a 14 anos por matar jovem em barbearia
CCJR aprova projetos sobre fiscalização ambiental e energia trifásica no campo
Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural
Segurança
Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural
Uma ação de policiais militares do 5º Comando Regional, e de equipe da Polícia Judiciária Civil apreendeu, nesta terça-feira (9.8),...
Polícia Civil captura foragidos acusados de homicídio em Ponte Branca
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (9.9), dois homens acusados de participar do homicídio de Leandro Souza Rocha, de 31...
Polícia Civil prende no Paraguai condenado por estupro de vulnerável em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, localizou e prendeu, nessa terça-feira (9.9), no Paraguai,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Saúde fiscal não é apenas uma questão contábil
-
Cuiabá6 dias atrás
Desfile de 7 de Setembro terá novo trajeto em Cuiabá e destaque para o civismo nas escolas
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quarta-feira (3)
-
CIDADES6 dias atrás
Deputados aprovam PL do governo que doa área para Escola Estadual em Rondonópolis
-
Saúde6 dias atrás
Saúde mental no SUS: como buscar atendimento
-
Cuiabá6 dias atrás
Vereadora Dra. Mara promove audiência pública para debater bullying e violência nas escolas
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT abre as portas para acadêmicos de Direito da Unemat de Barra do Bugres
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais