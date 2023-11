Confira as mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis no Sine-MT nesta semana

Operador de vendas, nutricionista e técnico de controle te qualidade são algumas das oportunidades de emprego disponibilizadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc). Ao todo, estão disponíveis 2.549 oportunidades nos 34 postos de atendimento, instalados em 31 municípios de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 512 novas oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Entre elas estão 56 vagas para auxiliar de linha de produção, 37 vagas para auxiliar de limpeza, 36 vagas para ajudante de obras, 22 vagas para operador de caixa 20 vagas para recenseador, 10 vagas para fiscal de prevenção e perdas, cinco vagas para padeiro, cinco vagas para auxiliar de padeiro, quatro vagas para mecânico de automóvel, três vagas para coveiro, três vagas para técnico de controle de qualidade, duas vagas para aplicador de inseticida e uma vaga para cozinheiro de restaurante.

Também estão sendo ofertadas 53 vagas para Pessoas com deficiência (PCD), nas áreas de operador de caixa, coletor de lixo, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas, operador de vendas (lojas) e porteiro.

O município de Rondonópolis (216 km de Cuiabá) conta com 329 vagas nesta semana. Dentre as oportunidades estão 40 vagas para servente de pedreiro, 32 vagas para operador de caixa, 30 vagas para pedreiro, 25 vagas para auxiliar de limpeza, 20 vagas para auxiliar de cozinha, 12 vagas para carpinteiro, seis vagas para auxiliar de depósito, cinco vagas para técnico em fibras ópticas, quatro vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial, duas vagas para técnico em segurança do trabalho, duas vagas para nutricionista e uma vaga para promotor de vendas.

Em Sinop (476 km de Cuiabá), outras 275 vagas estão disponibilizadas. Entre as oportunidades estão 52 vagas para auxiliar de linha de produção, 12 vagas para vendedor interno, sete vagas para estoquista, cinco vagas para atendente de lanchonete, três vagas para auxiliar de escrituração fiscal, duas vagas para auxiliar administrativo, uma vaga para churrasqueiro, uma vaga para engenheiro de meio ambiente e uma vaga para recepcionista secretária.

A unidade de Tangará da Serra (244 km de Cuiabá) contabilizou 215 postos de trabalho disponíveis no Sine-MT. Entre as oportunidades estão 31 vagas para repositor em supermercados, 30 vagas para operador de caixa, 25 vagas para atendente de lojas e mercados, 15 vagas para ajudante de açougueiro (comércio), 10 vagas para atendente do setor de frios e laticínios, quatro vagas para auxiliar de confeiteiro, três vagas para trabalhador agrícola polivalente, duas vagas para tratador de animais, duas vagas para estoquista e uma vaga para farmacêutico.

As vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e a todo momento novas oportunidades são cadastradas.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente. Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é de 10h às 18h.

Confira a relação das vagas de emprego em anexo.