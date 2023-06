Confira como estão as obras dos quatro novos Hospitais Regionais de Mato Grosso

O Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira (12.06), é uma das datas mais aguardadas pelo comércio varejista, por conta do número de vendas. Para ajudar a procurar o presente da pessoa amada e ainda fazer economia, o programa Nota MT disponibiliza a ferramenta Menor Preço, que conta com mais de 50 milhões de descrições de produtos.

Nela é possível fazer a busca por item desejado e também por proximidade de localização. O resultado encontrado são os preços de um mesmo produto dentro do raio de busca. Se a pessoa estiver em um shopping center, por exemplo, ela pode pesquisar pelo produto desejado e que seja vendido nas lojas localizadas no complexo e, assim, fazer a compra mais assertiva, garantindo o melhor preço praticado no local.

De acordo com pesquisa publicada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), 95,6% da população cuiabana pretende comprar presente para os namorados e namoradas. Dos 250 entrevistados no final de maio, 34,6% diz que pretende comprar o presente em shopping center, local ideal para utilizar a ferramenta Menor Preço.

Com o Nota MT, além de fazer a pesquisa de preços, o usuário concorre aos prêmios mensais de até R$ 100 mil. As compras realizadas neste mês de junho participam do sorteio que será realizado em julho, desde que o CPF do consumidor seja informado no documento fiscal.

“É uma função que ajuda muito o consumidor, que pode economizar na compra, ganhar tempo em deslocamento e escolher os melhores produtos. Também, é uma fonte de divulgação e favorece as empresas que possuem os melhores preços e que emitem seus documentos regularmente, já que a base é alimentada pelas próprias empresas”, explica o secretário Adjunto de Projetos Estratégicos, Vinícius Simioni,

Como funciona

O sistema de pesquisa do Menor Preço funciona baseado no valor registrado nas notas fiscais (NF-e e NFC-e) emitidas pelo comércio e fica dentro do aplicativo e site do Nota MT. Ele se utiliza de alguns parâmetros, como período de tempo e localização, que podem ser alterados conforme a necessidade da pesquisa.

Como resultado, são informados os preços praticados nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso e o consumidor pode então comparar os preços, garantindo o presente da pessoa amada com efetiva economia.

Para usar o recurso, o consumidor deve ter cadastro no Nota MT. Após fazer o login no site ou aplicativo do Nota MT, é só clicar na opção “Menor Preço” e inserir o nome do produto ou realizar a leitura do código de barras do item que deseja pesquisar.

Um fato importante é que a ferramenta realiza a busca em estabelecimentos que emitem nota fiscal, o que traz segurança e garantia ao consumidor em relação a procedência da mercadoria.