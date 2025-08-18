Confira dicas para cuidados com a saúde no período de estiagem em MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas e Poluentes Atmosféricos (VIGIAR), alerta para os cuidados com a saúde no período de estiagem, caracterizada pela redução ou ausência de chuvas.

Associado à estiagem, anualmente, tem-se os focos de calor entre agosto e setembro em Mato Grosso. Por isso, a SES orienta para que as pessoas procurem unidades de saúde em casos de sintomas respiratórios.

Os sintomas respiratórios mais comuns nesse período são tosse seca e persistente, irritação e ardência no nariz e garganta, além de coriza. Também é comum ocorrer ardência nos olhos e dor de cabeça.

Pessoas com rinite, bronquite, sinusite, asma ou outras doenças respiratórias também podem ter sintomas agravados. A orientação é que pessoas com essas condições redobrem os cuidados e mantenham-se hidratadas nesse período.

No período de estiagem, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas favorecem a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. A fumaça resultante das queimadas contém poluentes que, ao serem inalados, representam riscos à saúde, especialmente às vias respiratórias.

Além disso, nessa época, o risco de condições cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e Acidente Vascular Cerebral (AVC), aumenta em pessoas com doenças preexistentes.

A responsável técnica do programa VIGIAR, Noraney Nascimento, destacou que, neste período, é imprescindível redobrar os cuidados tanto com o meio ambiente quanto com a saúde.

“Orientamos que as pessoas evitem fazer fogueiras nesse período, não joguem pontas de cigarro próximo às vegetações e evitem transitar perto de incêndios florestais. Os cuidados com a saúde também são essenciais: mantenham-se hidratados, usem protetor solar quando realizarem atividades ao ar livre em horários de alta incidência solar e, quando possível, permaneçam em locais arejados”, concluiu.

Confira os cuidados com a saúde nesse período:

Evitar exercícios físicos e exposição ao ar livre entre as 10 e 16 horas;

Umidificar o ambiente por meio de umidificadores, toalhas molhadas, recipientes com água, umidificação de jardins, etc.;

Permanecer em locais protegidos do sol ou em áreas arborizadas;

Sempre que sair ao sol, usar protetor solar, acessórios de proteção como chapéus, boné ou guarda-sol;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Aumentar a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e protegidas;

Permanecer em ambientes fechados, preferencialmente bem vedados e com conforto térmico adequado. Quando possível, buscar ambientes com ar-condicionado e filtros de ar para reduzir a exposição.

*Sob a supervisão de Ana Lazarini

Fonte: Governo MT – MT