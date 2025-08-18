MATO GROSSO
Confira dicas para cuidados com a saúde no período de estiagem em MT
A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas e Poluentes Atmosféricos (VIGIAR), alerta para os cuidados com a saúde no período de estiagem, caracterizada pela redução ou ausência de chuvas.
Associado à estiagem, anualmente, tem-se os focos de calor entre agosto e setembro em Mato Grosso. Por isso, a SES orienta para que as pessoas procurem unidades de saúde em casos de sintomas respiratórios.
Os sintomas respiratórios mais comuns nesse período são tosse seca e persistente, irritação e ardência no nariz e garganta, além de coriza. Também é comum ocorrer ardência nos olhos e dor de cabeça.
Pessoas com rinite, bronquite, sinusite, asma ou outras doenças respiratórias também podem ter sintomas agravados. A orientação é que pessoas com essas condições redobrem os cuidados e mantenham-se hidratadas nesse período.
No período de estiagem, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas favorecem a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. A fumaça resultante das queimadas contém poluentes que, ao serem inalados, representam riscos à saúde, especialmente às vias respiratórias.
Além disso, nessa época, o risco de condições cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e Acidente Vascular Cerebral (AVC), aumenta em pessoas com doenças preexistentes.
A responsável técnica do programa VIGIAR, Noraney Nascimento, destacou que, neste período, é imprescindível redobrar os cuidados tanto com o meio ambiente quanto com a saúde.
“Orientamos que as pessoas evitem fazer fogueiras nesse período, não joguem pontas de cigarro próximo às vegetações e evitem transitar perto de incêndios florestais. Os cuidados com a saúde também são essenciais: mantenham-se hidratados, usem protetor solar quando realizarem atividades ao ar livre em horários de alta incidência solar e, quando possível, permaneçam em locais arejados”, concluiu.
Confira os cuidados com a saúde nesse período:
- Evitar exercícios físicos e exposição ao ar livre entre as 10 e 16 horas;
- Umidificar o ambiente por meio de umidificadores, toalhas molhadas, recipientes com água, umidificação de jardins, etc.;
- Permanecer em locais protegidos do sol ou em áreas arborizadas;
- Sempre que sair ao sol, usar protetor solar, acessórios de proteção como chapéus, boné ou guarda-sol;
- Evitar aglomerações em ambientes fechados;
- Aumentar a ingestão de água e líquidos para manter as membranas respiratórias úmidas e protegidas;
- Permanecer em ambientes fechados, preferencialmente bem vedados e com conforto térmico adequado. Quando possível, buscar ambientes com ar-condicionado e filtros de ar para reduzir a exposição.
*Sob a supervisão de Ana Lazarini
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no rio Juruena
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta segunda-feira (18.8), o corpo de um jovem que havia se afogado no rio Juruena, na região do distrito de Água da Prata, em Brasnorte (a 588 km de Cuiabá).
A vítima estava desaparecida desde o domingo (17.8), quando mergulhou no rio e não retornou à superfície.
A equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) foi acionada e iniciou as buscas a partir do local indicado pelo pai da vítima, onde o jovem foi visto pela última vez.
Após diversas tentativas de localização, um bombeiro, especialista em mergulho, realizou buscas utilizando o método de mergulho livre. Ele encontrou o corpo do adolescente a uma profundidade de 19 metros e a aproximadamente 50 metros do ponto onde havia sido avistada pela última vez.
O corpo foi resgatado até as margens do rio e entregue à Polícia Civil e a uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mulheres lideram mais de 80% dos projetos do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar
Mato Grosso tem um retrato de protagonismo feminino no campo: 4.986 dos 5.992 projetos inscritos no Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf), modalidade Inclusão Rural, foram elaborados por mulheres agricultoras de pequena escala. Os dados são da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT). Entre os demais beneficiários estão 852 projetos de indígenas e 110 de quilombolas.
A modalidade Inclusão Rural prioriza mulheres, indígenas, quilombolas, assentados, jovens e idosos nos critérios de pontuação do edital, que estipula renda de até meio salário mínimo e cadastro no CadÚnico Rural para recebimento de R$ 6 mil destinados à compra de insumos, equipamentos, serviços, infraestrutura e tecnologias.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréia Fujioka, destaca que o governo estadual tem colocado as mulheres, indígenas e quilombolas no centro das políticas públicas da agricultura de pequena escala.
“Temos linhas de fomento que priorizam agricultores e agricultoras de comunidades tradicionais, com atenção especial às mulheres e aos povos indígenas e quilombolas. É motivo de orgulho integrar um governo que reconhece e valoriza a diversidade no campo. Nosso planejamento anual é estruturado para garantir políticas públicas que ampliem as oportunidades para esses segmentos essenciais da agricultura familiar”, afirma.
O presidente da Empaer, Suelme Fernandes, destaca que o programa vai além do repasse financeiro, por também oferecer apoio técnico para transformar os projetos em resultados.
“A Empaer está ao lado das agricultoras e agricultores familiares, oferecendo apoio técnico para transformar projetos em realidade. Com o Fundaaf, conseguimos garantir recursos que melhoram a produção, aumentam a renda e fortalecem a permanência das famílias no campo.”
Mulher rural
Entre as inscritas, Vanice da Silva Rosário, da Associação de Moradores da Mineira, no distrito do Aguaçu, em Cuiabá, busca recursos para ampliar a irrigação da lavoura de quiabo, abóbora, banana e mandioca durante a seca. Ela solicitou motor, canos e caixa de água de 1,5 mil litros.
“Temos água perto, mas falta bomba e encanamento para molhar a plantação. Esse dinheiro é necessário para aumentarmos a produção. Se Deus quiser vou conseguir”, relata.
Na comunidade Carioca, próxima à Mineira, Pedrina Ribeiro de Souza Silva planta mandioca e produz farinha. Seu projeto prevê a compra de um triturador forrageiro, uma balança e uma seladora.
“A maioria dos clientes quer comprar por quilo e ainda vendo por litro. Uma seladora vai melhorar a qualidade das embalagens e a balança vai atender à demanda dos consumidores”, informa.
Sucessão familiar
A coordenadora de Acesso ao Crédito da Seaf, Jorcelina Escame, explica que fortalecer a produção feminina contribui para manter as famílias nas áreas rurais e garantir a sucessão familiar.
“A mulher rural tem protagonismo na luta por melhorias e na fixação da família no campo. O processo de sucessão, muitas vezes, passa por ela. Sem políticas adequadas, há risco de migração para a cidade”, avalia.
Ela ressalta que indígenas e quilombolas enfrentam obstáculos adicionais para acessar crédito, como falta de documentos e impossibilidade de apresentar matrícula individualizada. “Focamos numa política de Estado desburocratizada, que enxergue esse perfil à margem do processo produtivo rural”.
Inclusão rural
Lançado em 8 de julho, o edital do Fundaaf, modalidade Inclusão Rural, prevê R$ 21,4 milhões em investimentos e pode alcançar até 3.566 famílias em todo o estado, com recursos em parcela única de R$ 6 mil. Os valores poderão ser utilizados na compra de insumos, equipamentos, serviços, infraestrutura, tecnologias ou ações que agreguem valor à produção familiar. As inscrições do edital encerram em 7 de agosto deste ano.
A Seaf e Empaer receberam 5.292 propostas em conformidade com os requisitos iniciais do edital. Elas estão em análise no Comitê Técnico e, em seguida, seguem para o Conselho de Administração do Fundaaf, presidido pela secretária da Seaf, Andreia Fujioka, responsável por deliberar e supervisionar a execução do programa.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no rio Juruena
Mulheres lideram mais de 80% dos projetos do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar
Centro especializado da Justiça soluciona conflitos ambientais e viabiliza acordos
Comissão de Mato Grosso participa do XVIII Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção
TCE-MT realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira (19)
Segurança
Polícia Civil prende foragido por roubo em Poconé
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé (105 km de Cuiabá), prendeu, na manhã desta segunda-feira (18.8), um...
PM prende dois faccionados suspeitos por sequestro mediante tortura e tentativa de homicídio
Dois integrantes de uma facção criminosa foram presos neste domingo (17.8), por policiais militares do 28º Batalhão, suspeitos por tortura...
Polícia Militar prende cinco pessoas por desmatamento ilegal em área de reserva ambiental
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam cinco homens, com idades entre 35 e 53 anos, por desmatamento ilegal e invasão...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros extingue 3 incêndios florestais e combate 4 nesta segunda-feira (11)
-
Cuiabá7 dias atrás
Paula Calil realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo anuncia auditoria no Indea durante abertura de Câmara Temática na ALMT
-
Várzea Grande6 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande aprova na Câmara Municipal valorização a médicos, farmacêuticos e cirurgiões dentistas
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Prazo para declarar ITR vai até 30 de setembro
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Governo estende prazo para regularização fundiária na Amazônia
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 7 incêndios florestais nesta terça-feira (12)