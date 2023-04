Confira entrega de Kits e premiações da 4ª Corrida do Legislativo

19/04/2023

Nesta quinta-feira (20) se inicia a entrega de kits aos participantes da 4ª Corrida do Legislativo em frente à Câmara Municipal de Cuiabá e as premiações serão divididas entre as categorias: geral, servidores (somente da Câmara), vereadores e Pessoas com deficiências – PCD’S.

Os kits contarão com o número de peito, chip eletrônico e camiseta do evento, sua retirada irá acontecer na Câmara Municipal de Cuiabá nos dias 20 (Quinta) e 21 (Sexta) com o início da entrega das 14h até as 18h e no dia 22 (Sábado) das 09h00 as 18h00, no dia do evento não haverá possibilidade de entrega dos materiais.

A retirada dos conjuntos deverá ser feita pelo atleta pessoalmente com apresentação obrigatória do documento com foto e comprovante de inscrição.

A 4ª Corrida do Legislativo ocorre no próximo domingo (23), com largada em frente à Câmara Municipal de Cuiabá, às 06h30, e este ano seu percurso será de 8 km de distância.

Confira as premiações da 4ª Corrida do Legislativo:

CATEGORIA GERAL: seguirá as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), considerando a ORDEM DE CHEGADA (Masculino e Feminino)

1º Lugar – Troféu + R$ 1.400,00

2º Lugar – Troféu + R$ 1.200,00

3º Lugar – Troféu + R$ 1.000,00

4º Lugar – Troféu + R$ 800,00

5º Lugar – Troféu + R$ 600,00

CATEGORIA SERVIDORES: Fazem parte deste grupo os servidores efetivos, comissionados e terceirizados que prestam serviços diretamente a Câmara de Vereadores de Cuiabá. (Masculino e Feminino)

1º Lugar – Troféu + R$ 500,00

2º Lugar – Troféu + R$ 400,00

3º Lugar – Troféu + R$ 300,00

4º Lugar – Troféu + R$ 200,00

5º Lugar – Troféu + R$ 100,00

CATEGORIA VEREADORES: Farão parte deste grupo, os vereadores eleitos, em exercício na Câmara Municipal de Cuiabá na data da corrida.

1º Lugar – Troféu

2º Lugar – Troféu

3º Lugar – Troféu

CATEGORIA PCD’S: Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria com medalhas.

Cadeirantes: masculino e feminino

1º Lugar – Troféu + Medalha + R$ 250,00

2º Lugar – Medalha + R$ 150,00

3º Lugar – Medalha + R$ 100,00

Deficiente Visual: masculino e feminino

1º Lugar – Troféu + Medalha + R$ 250,00

2º Lugar – Medalha + R$ 150,00

3º Lugar – Medalha + R$ 100,00

Deficiente Físico: masculino e feminino

1º Lugar – Troféu + Medalha + R$ 250,00

2º Lugar – Medalha + R$ 150,00

3º Lugar – Medalha + R$ 100,00

