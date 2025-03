Confira formas online e presencial de emitir boleto do IPTU 2025

Equipes da Gestão Fazendária estão realizando neste sábado (22) plantão online para dar celeridade aos pedidos realizados via WhatsApp

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, disponibiliza espaço online no site oficial da Prefeitura, além de número de WhatsApp para emissão dos boletos do Imposto Predial Territorial Urbano de 2025 (IPTU), como forma de agilizar e facilitar os atendimentos aos munícipes.

Aliás, hoje, sábado, dia 22 de março, as equipes da Pasta estão de plantão, até às 17h, para dar celeridade aos atendimentos e pedidos realizados via WhatsApp. O contato de WhatsApp para emissão do boleto é (65) 98459-8124.

“Essa é uma inovação da atual gestão para a campanha do IPTU deste ano: boleto 100% digital, emitido de forma totalmente online, seja via o site institucional, como também, por meio do WhatsApp. Além de trazer mais praticidade aos munícipes, também agiliza muito os atendimentos presenciais”, disse o secretário de Gestão Fazendária, José Francisco Mazzuco Júnior.

Ele também cita que os atendimentos presenciais estão sendo feitos no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizado na sede da Prefeitura, como também, na Subprefeitura do bairro Cristo Rei. “Nossas equipes estão totalmente preparadas para atender os nossos munícipes, seja no online ou no presencial”, disse Mazzuco.

PASSO-A-PASSO NO SITE – Ao acessar o site da Prefeitura aparecerá um pop-up/banner publicitário. Clique sob a imagem do banner e acesse a aba emitir boleto do IPTU. Depois, só inserir o número da matrícula do imóvel. Na aba do IPTU, dentro do site oficial da Prefeitura, há um vídeo orientativo com o passo-a-passo para emitir o boleto.

OUTRAS FACILIDADES – Conforme o edital de lançamento, o IPTU poderá ser pago com até 20% de desconto em cota única para as pessoas que estão em dia com Município. O contribuinte pode ainda optar pelo parcelamento, mas sem descontos, em até oito vezes. Em qualquer das opções, o vencimento ocorre no dia 11 de abril.

A secretaria de Gestão Fazendária destaca que a quantidade de parcelas do IPTU 2025 depende do valor do tributo, já que cada uma delas deve ser maior que duas unidades de Unidade de Padrão Fiscal (UPF), cada UPF é R$ 40,65.

REFIS – A adesão do Refis poderá ser feita até o dia 10 de abril e permite que os cidadãos e as empresas quitem seus débitos com o Município com até 95% de desconto sobre juros e multas, em cota única, ou de forma parcelada em até 60 vezes e com direito a até 80% de desconto sobre multas e juros.

Os munícipes ainda podem aderir ao programa de Recuperação Fiscal até o dia 10 de abril para ficar em dia com o Fisco e ainda usufruir do desconto no IPTU.

“O Refis é uma grande oportunidade para os várzea-grandenses estarem com as contas totalmente quitadas junto ao Fisco municipal com até 95% de descontos sobre multas e juros. Com as contas em dia, os munícipes podem garantir descontos no IPTU, além de outras vantagens e benefícios”.

