Confira o calendário do MT Hemocentro para coletas de sangue em março

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tabaporã, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (3.3), a Operação Abigeato, para cumprimento de três mandados de prisão contra autores dos crimes de roubo e cárcere privado ocorrido no final do ano de 2024 em uma fazenda, na zona rural do município.

Os mandados expedidos pela Comarca de Tabaporã, com base em investigações da Polícia Civil, foram cumpridos na cidade de Sinop.

O crime ocorreu no dia 28 de dezembro, em uma propriedade rural de Tabaporã, ocasião em que as vítimas foram mantidas reféns por aproximadamente 36 horas pelos criminosos. As vítimas foram amarradas e trancadas em um cômodo da casa.

Os suspeitos subtraíram dois veículos, sendo uma caminhonete Toyota Hilux e um VW Saveiro, além de armas de fogo e outros objetos da residência. As vítimas também foram obrigadas a realizar transferências via PIX, que totalizaram cerca de R$ 30 mil, transferidos para contas indicadas pelos criminosos.

Assim que foi acionada, a equipe da Delegacia de Tabaporã iniciou a apuração dos fatos e conseguiu chegar a identidade dos envolvidos. As investigações apontaram ainda que os suspeitos invadiram a propriedade com a intenção de subtrair cerca de 300 cabeças de gado, mas não conseguiram concluir a ação criminosa.

Com base nos elementos apurados, foi representado pela prisão preventiva dos suspeitos, que foram deferidas pela Justiça e cumpridas nesta segunda-feira (3), em operação coordenada pela delegada Luceni Ferreira Santana.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, dois dos alvos foram encontrados na posse de armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola. As investigações indicam que um dos suspeitos detidos atuou como um dos principais articuladores da ação criminosa, tendo, inclusive, confessado sua participação nos fatos.

Após a efetivação das prisões, os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

A Polícia Civil prossegue com as investigações com o objetivo da completa elucidação dos fatos e a captura de outros envolvidos no crime.

Fonte: Governo MT – MT