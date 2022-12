Confira o perfil do secretário César Miranda

O governador Mauro Mendes definiu que o controlador-geral do Estado será Paulo Farias.

Confira aqui o perfil do gestor:

Paulo Farias Neto é graduado em Ciências Contábeis, com especialização em auditoria e gestão de riscos no setor público, mercado de capitais e derivados e Administração Judiciária Eleitoral. Ingressou na CGE em 2017, ocupando os cargos de superintendente de Gestão Fiscal, superintendente de Controle em Gestão Sistêmica, superintendente de Auditoria, e superintendente de Responsabilização de Agentes Públicos. Além disso, na gestão Mauro Mendes liderou e implementou os projetos do Sigadoc, sistema que modernizou os processos internos do Poder Executivo. Também o modelo de atuação nas contratações e coordenou as auditorias durante a pandemia da Covid-19, que possibilitaram economia de 89% dos contratos.

Fonte: GOV MT