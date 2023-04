Confira o que abre e o que fecha no serviço público no feriado de 1º de maio

Espetáculos de dança e cursos para a formação de coreógrafos e bailarinos mato-grossenses fazem parte da 4ª Mostra DID – Dia Internacional da Dança, que acontece neste fim de semana, 29 e 30 de abril, em Cuiabá. Patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o evento celebra o Internacional Dance Day (Dia Internacional da Dança), instituído pelo Conseil International de La Danse e pela Unesco.

De acordo com o produtor do evento, Rafael Cerigato, a Mostra DID busca, a cada ano, trazer profissionais que possam fortalecer o aprendizado e colaborar com o crescimento artístico de coreógrafos e bailarinos.

“Neste ano temos cinco professores, que além de darem a oficina para alunos, ainda vão fazer uma mostra comentada. Ou seja, a cada coreografia que assistirem, vão dar suas impressões. Todos os participantes terão a oportunidade de experimentar, trocar, aprender e evoluir, observando as orientações de cada professor”, destaca.

As apresentações das academias de dança acontecem no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na sexta-feira (28.04) e no sábado (29.04), às 20h. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados antecipadamente no Espaço Roda, que fica na Praça Popular, em Cuiabá. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube Espaço Roda.

No sábado (29.04), das 08h às 18h, e no domingo (30.04), das 8h às 9h30, a programação acontece no Espaço Roda, onde serão ministrados os cursos. Ainda no domingo, às 10h, haverá uma roda de conversa na Sala Anderson Flores, anexa ao Cine Teatro Cuiabá.

“Mato Grosso se destaca no cenário nacional como um polo produtor de grande qualidade e referência no cenário da dança, por isso esse encontro entre as academias e profissionais de dança é muito importante para fomentar ainda mais o setor”, afirma Silvana Cordova, coordenadora do Vambora, projeto que faz a produção do evento em parceria com o Espaço Roda.