JUSTIÇA
Confira o resultado definitivo de processo seletivo para agentes comunitários de Justiça e Cidadania
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) publicou o resultado definitivo das provas objetiva e discursiva do Processo de Recrutamento de Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária).
O edital nº 01/2025-JC-PRES está assinado pelo presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.
A seleção tem caráter voluntário, sem vínculo empregatício, e busca ampliar a atuação da Justiça Comunitária em diferentes regiões do Estado. Os aprovados irão contribuir com ações de cidadania, aproximação do Judiciário à população e fortalecimento das redes locais de apoio.
O edital apresenta a lista dos candidatos aprovados e a respectiva pontuação por comarca.
JUSTIÇA
Projeto Diálogos Possíveis visita duas comarcas na próxima semana
Na próxima semana, o projeto Diálogos Possíveis estará nas sedes das Promotorias de Justiça de Alta Floresta e Sinop, levando debates relevantes ao interior do estado. A iniciativa é promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), com o objetivo de ampliar a presença do Ceaf nos municípios, fortalecer o vínculo com o público interno e propor novas formas de articulação pedagógica por meio de ciclos de palestras.No dia 25 de agosto (segunda-feira), a programação será em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá), com início às 9h, e contará com a palestra “A (im)possibilidade do ANPP nos casos de violência contra a mulher”, ministrada pelo promotor de Justiça Paulo José do Amaral Jarosiski. Já no dia 26 (terça-feira), em Sinop (a 500 km da capital), também às 9h, o promotor de Justiça Guilherme Ignácio de Oliveira abordará o tema “Cultura de Integridade”.A abertura dos dois encontros será conduzida pelo coordenador da Escola Institucional, o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade. Segundo ele, o projeto busca fomentar reflexões sobre temas relevantes ao Ministério Público de Mato Grosso, com o objetivo de construir diálogos possíveis e gerar conhecimento organizacional. “O referido projeto tem como finalidade promover reflexões e debates sobre temas de alta relevância para a atuação ministerial, por meio de ciclos de palestras que busquem a elaboração de diretrizes para a construção de unidade institucional, em torno de temas relevantes, com vistas à resolutividade das demandas do Ministério Público”, destaca.
JUSTIÇA
Inscrições para curso “Política Judiciária sobre Pessoas Idosas” seguem até esta quinta-feira
Atenção, magistrados(as) e assessores(as) que atuam em Cuiabá e Várzea Grande! Seguem abertas até esta quinta-feira (21 de agosto) as inscrições para o curso “Resolução CNJ 520/2023: Política Judiciária sobre Pessoas Idosas e suas Interseccionalidades”. As aulas, ofertadas pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), ocorrem presencialmente de 27 a 29 de agosto, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na sede da unidade educacional.
São ofertadas 50 vagas, sendo 10 destinadas a magistrados(as) do interior do Estado, cujas inscrições se encerraram em 13 de agosto.
O curso é coordenado pelo desembargador Orlando Perri. Atuarão como formadores o desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (formador interno) e o juiz federal Vladimir Santos Vitovsky (formador externo). A capacitação, credenciada na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam), é válida para fins de vitaliciamento e/ou promoção de magistrados.
Na ementa da ação pedagógica constam os seguintes tópicos: Resolução CNJ 520/2023; Lei 10.741/2003; Política Judiciária sobre Pessoas Idosas e suas interseccionalidades; Estatuto do Idoso; violências contra a pessoa Idosa; TCOs encaminhados por Delegacia Especializada do Idoso; possibilidades e limites de conciliação e mediação; Atuação Nupemec: mediação e conciliação em conflitos envolvendo a pessoa idosa; condução de processos e audiências envolvendo idosos; prioridade de tramitação; fluxo de tratamento de denúncias no âmbito dos Tribunais; assistência humanizada às pessoas idosas; rede de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas; envelhecimento; cuidados e violência contra pessoas idosas.
Conheça os dois professores:
Mário Roberto Kono de Oliveira – Desembargador do TJMT, é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) – biênios 2021-2022, 2023-2024 e 2025-2026 e membro da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT. Possui curso de especialização em Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito Penal e Direito Constitucional, assim como MBA em Gestão do Poder Judiciário pela FGV Direito Rio. É mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ-IPE-TJMT – 2021/2023) e formador da Esmagis-MT.
Vladimir Santos Vitovsky – Pós-doutor do Programa de Pós-graduação em Educação da UERJ, com o Projeto “Escolas de Magistratura e as ações pedagógicas de cidadania na formação de magistrados: currículo, cotidianos e educação de adultos”; doutor pela Universidade de Coimbra, no Programa de Doutoramento “Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI“ (2017); juiz federal titular da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro e juiz formador da Enfam.
Clique neste link para efetuar sua inscrição.
Para mais esclarecimentos, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria da Esmagis-MT, pelos seguintes telefones: (65) 3617-3844 / 3617-3467 / 98100-3054.
Economia & Finanças
