Confira o resultado do sorteio que levará oito autistas à partida entre Cuiabá e Athletico-PR nesta terça-feira (15)

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou, nesta terça-feira (15.4), o resultado do sorteio que levará oito crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes ao camarote da Arena Pantanal. O Cuiabá enfrenta o Athletico Paranaense, nesta terça-feira (15.4), às 18h, em jogo válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A ação, idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes, faz parte do programa SER Família Inclusivo e tem as parcerias do Dourado e da senadora Margareth Buzetti.

O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (15), a partir do formulário disponibilizado no site da Setasc. Após o sorteio, foi verificado se as oito crianças cumpriam com os requisitos necessários, como possuir a Carteira de Identificação do Autista e o cadastro no FacePass.

Para o acesso ao estádio com camiseta de time, é permitida a entrada somente com uniforme do Cuiabá Esporte Clube ou da Seleção Brasileira de Futebol, no setor destinado a torcida cuiabanista. No setor destinado ao time adversário, os torcedores poderão usar a camisa do Athetico Paranaense,

FacePass

O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se

Confira abaixo o nome dos sorteados:

Lucas Augusto Silva

Gabriela Lais W. Santiago

Caio Gabriel W. Santiago

Valentino Alencar Ramalho

Roni Henry Gomes Duarte

João Fiatkoski de Oliveira

Rafael Penteado Silva

Gilvana da Silva Oliveira

Fonte: Governo MT – MT