Confira o resultado preliminar do seletivo de assistentes sociais e psicólogos em Nova Monte Verde
A Comarca de Nova Monte Verde publicou nesta quinta-feira (18 de setembro) o resultado preliminar do processo seletivo destinado ao credenciamento de profissionais das áreas de Serviço Social e Psicologia, para atuação na Secretaria da Vara Única da comarca, em regime de cadastro de reserva
Conforme o edital, os candidatos têm o prazo de dois dias úteis, contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE-MT), para interposição de recursos. As manifestações devem ser protocoladas exclusivamente pelo sistema eletrônico disponível em pav.tjmt.jus.br .
Todos os documentos relacionados ao processo seletivo podem ser consultados a qualquer tempo pelo link: https://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx
Diálogos com a Sociedade estreia segunda (22) em Rondonópolis
O projeto Diálogos com a Sociedade, promovido pelo Ministério Público de Mato Grosso, chega ao município de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) na próxima segunda-feira (22), com a realização de entrevistas ao vivo, a partir das 18h, em um estúdio de vidro montado no Rondon Plaza Shopping. A proposta é estreitar a relação entre o MPMT e a população, incentivando o debate sobre temas de interesse público e fortalecendo o diálogo com a sociedade.Os convidados do programa de estreia são o promotor de Justiça Marcelo Domingos Mans e o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Rondonópolis, Alvaro José Fachim Correia Farias. Eles serão entrevistados pelo jornalista Paulo Canevazzi sobre o tema nascentes urbanas, limpeza de terrenos e deposição de lixo.O projeto segue na cidade até o dia 3 de outubro, com entrevistas de segunda a sexta-feira. Os programas serão transmitidos simultaneamente pelo SBT Rondonópolis (canal 8), pela Rádio 104 FM, pela plataforma MT Play e pelos canais oficiais do MPMT no YouTube e no Instagram.Ao levar o Ministério Público para espaços públicos e acessíveis, o Diálogos com a Sociedade reforça o compromisso da instituição com a promoção da justiça, da cidadania e da construção de soluções conjuntas para os desafios sociais.Esta será a terceira edição realizada em 2025, ano em que o projeto inovou ao expandir sua atuação para além da capital. Em Cuiabá, o Diálogos com a Sociedade foi realizado no Pantanal Shopping, de 10 de março a 11 de abril. Já em Sinop, a iniciativa esteve no Shopping Sinop, entre os dias 21 de julho e 1º de agosto.A iniciativa conta com o apoio de parceiros institucionais como Amaggi, Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Águas Cuiabá, Bom Futuro, Energisa, Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso (Imad), Nova Rota do Oeste, Oncomed-MT, Rondon Plaza Shopping e Unimed Mato Grosso.
Foto: Rondon Plaza Shopping.
Justiça dá prazo de 10 dias para réus se manifestarem em ação do MP
A Justiça estabeleceu um prazo de dez dias para que Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), Copel Geração e Transmissão S.A. e o Estado de Mato Grosso se manifestem especificamente sobre os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e juntem documentos e esclarecimentos técnicos. A decisão foi proferida pela juíza Érika Cristina Camilo Camin, da 2ª Vara de Colíder, nesta quinta-feira (18).A ação do MPMT foi baseada em relatório técnico do Centro de Apoio à Execução Ambiental (CAEx Ambiental) que identificou falhas graves na barragem da Usina Hidrelétrica de Colíder (UHE Colíder), localizada no rio Teles Pires. Entre os problemas apontados estão erosão interna, insuficiência de instrumentação em drenos e fragilidades no Plano de Ação de Emergência (PAE), que utiliza sistema de alerta sonoro móvel e precário. Também foram constatados impactos ambientais severos, como mortandade de peixes e prejuízos à pesca, ao turismo e à subsistência de comunidades ribeirinhas e indígenas.O MPMT requer, entre outras medidas, a elaboração de um plano de descomissionamento da usina, a revisão da licença ambiental, a atualização dos planos de contingência e o caucionamento, por parte da Eletrobrás e Copel, de R$ 200 milhões para reparação dos danos.Durante audiência pública realizada na Câmara Municipal de Colíder, também nesta quinta-feira, o procurador de Justiça da 11ª Procuradoria de Justiça e coordenador do CAEx Ambiental, Gerson Barbosa, esclareceu que o MPMT não solicitou a desativação da usina, mas sim a elaboração de um plano de descomissionamento como medida preventiva. “Se futuramente a operação se mostrar inviável, já haverá um plano pronto para proteger a população e o meio ambiente”, afirmou.A promotora de Justiça Graziella Salina Ferrari reforçou que a perícia técnica apontou anomalias relevantes de segurança na barragem, impactos ambientais significativos e alterações no ecossistema. “Temos feito Fizemos uma série de pedidos ao Judiciário, como a adoção imediata de ações emergenciais, planos de contingência, proteção ambiental e caucionamento de valores para reparação dos danos. Constatamos que desde 2022 a usina já apresentava nível de segurança de atenção, elevado para alerta em 2025, em razão de falhas no sistema de drenagem. O Ministério Público seguirá acompanhando rigorosamente o caso”, explicou.A audiência foi promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por iniciativa do deputado Wilson Santos (PSD), e contou com a presença do deputado Diego Guimarães, do presidente da Câmara Municipal de Colíder, vereador Luciano Miranda (PP), do prefeito Rodrigo Luiz Benassi, do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Colíder, Agnaldo Afonso Pereira, além de representantes da Eletrobras, pescadores, empresários e membros da sociedade civil.
Polícia Militar detém motociclistas por direção perigosa e apreende veículos em Cuiabá
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na madrugada desta sexta-feira (19.9), uma operação em fiscalização contra crimes de trânsito...
Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Sorriso
Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Civil por descumprir medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu nesta...
Polícia Civil prende empresário por fraude de energia em operação conjunta em Várzea Grande
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta quinta-feira (18.9), um empresário de 46 anos, suspeito de fraudar um medidor...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
