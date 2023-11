Confira o status das obras dos quatro Hospitais Regionais que o Governo está construindo em MT

As obras dos quatro novos Hospitais Regionais de Mato Grosso, em Juína, Alta Floresta, Tangará da Serra e Confresa, estão em ritmo acelerado. Nos projetos, o Governo do Estado está investindo R$ 477 milhões para disponibilizar as unidades à população a partir de 2024.

“Com a determinação do governador Mauro Mendes, o Governo do Estado trabalha para modernizar todas as unidades de saúde estaduais. Esses quatro novos Hospitais Regionais suprirão vazios assistenciais importantes e atenderão demandas de alta complexidade da população dessas regiões. Essas unidades já nascem maiores do que qualquer outra que esteja em funcionamento na rede estadual”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Hospital Regional de Juína está com 22% de execução

A obra do Hospital Regional de Juína foi iniciada em maio de 2022 e recebeu, até o momento, investimento de R$ 24,5 milhões. Já foram executados 22% do projeto, com as obras concluídas de montagem da usina de concreto, montagem das estacas, execução do tapume, terraplanagem e limpeza do terreno.

Segue em andamento na unidade a execução do canteiro de obra e do muro; estrutura de fundação, instalações de rede sanitárias e drenagem de ar, instalação elétrica, entre outras frentes de trabalho. A aplicação financeira para a conclusão da unidade totalizará R$ 116,5 milhões.

Hospital Regional de Alta Floresta está 30% construído

Já a construção do Hospital Regional de Alta Floresta foi iniciada em junho de 2022 e está 30% concluída. O valor já transferido para a execução da obra foi de R$ 36,3 milhões. Foram concluídos no local a limpeza do terreno, a terraplanagem, execução do canteiro de obra e tapume, a montagem de estacas, blocos e usina de concreto, além da fundação estaca hélice contínua, do bloco, armação da viga de baldrame e concretagem de viga e radier.

Neste momento, as equipes estão executando os pilares, muro de arrimo e de vedação, montagem de laje, guaritas, cabine de energia e alvenaria de vedação. O investimento total na unidade será de R$ 120,9 milhões.





Hospital Regional do Araguaia, em Confresa, receberá investimento total de R$ 120,9 milhões

O Hospital Regional do Araguaia, em Confresa, recebeu um aporte financeiro de R$ 23,2 milhões. Na unidade, já foram executados 19% dos serviços, sendo finalizados a terraplanagem, o tapume, a montagem de estacas da edificação principal e periféricas, os canteiros de obras e escavação mecanizada da edificação principal. O projeto está em fase da estruturação da edificação principal, instalações sanitárias, a macrodrenagem e estrutura das cabines, abrigos e guaritas. O hospital receberá um investimento total de R$ 120,9 milhões.

Hospital Regional de Tangará da Serra conta com 18% de conclusão

O Hospital Regional de Tangará da Serra está com 18% da obra realizada e já foram aplicados R$ 21,8 milhões para a execução da obra. Foram concluídas a limpeza de terreno, a terraplanagem, instalação de tapume e execução do canteiro de obras, montagem das estacas, blocos e armação da viga baldrame, fundação do bloco e execução do muro. Está em execução os pilares, estrutura da fundação de fôrmas e concretagens, execução de radier e lajes de cobertura, além de instalações de rede sanitária e ventilação. O investimento total no hospital será de R$ 119,2 milhões.

Estrutura

As novas estruturas contarão com 111 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI – entre adulto, pediátrico, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal – para atendimento na média e alta complexidade.

As unidades também vão ter 10 consultórios médicos, dois consultórios para atendimento a gestantes, seis salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

Outras unidades

Além dos Hospitais Regionais, o Governo do Estado está construindo outras duas unidades hospitalares em Cuiabá: o Hospital Central e o Hospital Universitário Júlio Muller.

Com investimento de R$ 184 milhões em obras, o Hospital Central, cuja construção ficou abandonada por 34 anos, já está mais de 90% executado e terá capacidade para oferecer 1.990 internações, 652 cirurgias, 3 mil consultas especializadas e 1,4 mil exames por mês.

Já o Hospital Júlio Muller, executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), tem 58,3 mil metros quadrados de área construída. A unidade hospitalar é construída por meio de convênio do Governo com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em um investimento total de R$ 218 milhões, sendo cada parte responsável por metade do valor.