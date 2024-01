Confira os locais de provas do seletivo para Agentes Comunitários de Saúde neste domingo

Já está disponível o edital com a relação dos locais para prova do Processo Seletivo Público nº. 001/2023, para contratação de 81 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). São 77 vagas de ampla concorrência, disponibilizadas em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com quatro vagas reservadas para portadores de necessidades especiais nas UBS’s: Botânico, Ibirapuera, Sabrina e São Francisco.

As provas serão realizadas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e na Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT – Imperial), neste domingo (13). Os candidatos podem conferir o local da prova através do endereço eletrônico: https://www.sinop.mt.gov.br/fotos_downloads/512.pdf . O candidato deverá apresentar-se no local da prova com no mínimo de 30 minutos de antecedência para que possa se identificar e se acomodar na sala da prova. Os portões de acesso de cada instituição serão fechados impreterivelmente às 07h45m.

O candidato deverá portar documentos pessoais com foto e CPF, conforme informado no ato de inscrição e, caso opte por documento digital/virtual, serão aceitos apenas nos aplicativos oficiais. Para o preenchimento do gabarito, será permitido apenas caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul.

Durante a realização da prova não é permitido a utilização de relógios analógicos ou digitais e aparelhos eletrônicos de qualquer natureza. Fica proibida também a utilização de chapéus, bonés e afins. O resultado da prova será homologado no dia 16 fevereiro.

A coordenação do seletivo orienta ainda que cada candidato leve uma garrafa com água. Qualquer dúvida sobre o seletivo deve ser sanada acessando o edital, que contém todas as informações necessárias.

O cargo de ACS exige ensino fundamental completo, e terá jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 3.168,04, com direito às progressões conforme Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT