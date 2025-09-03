JUSTIÇA
Confira os palestrantes do VI Encontro de Justiça Criminal de Mato Grosso
O “VI Encontro do Sistema de Justiça Criminal do Estado de Mato Grosso – Ideários entre a Lei e a Realidade” será realizado presencialmente em Cuiabá nos dias 29, 30 e 31 de outubro.
No primeiro dia do evento (29/10), a programação ocorrerá das 18h às 22h, na sede da Escola Superior da Advocacia (ESA – OAB/MT). A palestra de abertura, intitulada “O Sistema de Justiça Criminal no mundo virtual”, será proferida a partir das 20h pelo procurador de Justiça Edilson Mougenot Bonfim, do Ministério Público de São Paulo. A presidente da mesa será a defensora pública-geral de Mato Grosso, Luziane Castro, e o desembargador Wesley Sanchez Lacerda (TJMT) será o mediador.
Já nos dias 30 e 31 de outubro, as atividades serão sediadas no Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, localizado no TJMT, das 8h às 17h.
Quinta-feira (30 de outubro)
Às 9h, o primeiro painel, intitulado “Advocacia defensiva da vítima. Qual o caminho?”, terá como palestrante o Prof. Dr. Pedro Ivo Gricoli Iokoi (OAB/SP) e, como presidente, o desembargador Hélio Nishiyama (TJMT). O advogado Demóstenes Lázaro Xavier Torres (OAB/DF), o defensor público Pedro Paulo Lourival Carriello (DP/RJ) e a promotora de Justiça Fernanda da Silva Soares (MP/PR) serão os debatedores.
Na sequência, às 10h30, o promotor de Justiça Antônio Henrique Graciano Suxberger (MP/DFT) fará palestra sobre “Estatuto da Vítima: consequência política ou necessidade jurídica?”. A mesa terá como presidente o desembargador Marcos Machado (TJMT) e como debatedores o promotor de Justiça Tarcísio José Sousa Bonfim (MP/MA), presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp); o defensor público Maxuel Pereira Dias (DP/MT) e o advogado Matteus Macedo (OAB/DF).
Às 14h, o terceiro painel do dia será “O Sistema de Justiça diante das organizações criminosas. Como agir?”, que terá como palestrante o promotor de Justiça Lincoln Gakiya (MP/SP). A mesa será presidida pelo desembargador Lídio Modesto (TJMT) e composta pelos seguintes debatedores: juiz de Direito Ulisses Augusto Pascolati Junior (TJSP), defensor público Paulo Roberto da Silva Marquezini (DP/MT) e pela delegada Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino (PJC/MT).
“As organizações criminosas no Sistema Prisional. Quais são as medidas de gestão?” é o último painel do dia, a ser apresentado pelo defensor público Bruno Shimizu (DP/SP), com participação do desembargador do TJMT Orlando Perri como presidente de mesa. Os debatedores serão a procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente (MP/MT), o advogado Giovane Santin (vice-presidente da OAB/MT) e a advogada Bárbara Natali Botelho Rodrigues dos Santos (OAB/MT).
Sexta-feira (31 de outubro)
O quinto painel do VI Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso terá início às 9h, com o tema “Organizações criminosas e o terrorismo. Há identificação?”. O promotor de Justiça Fábio Ramazzini Bechara (MP/SP) será o palestrante e o ministro Afrânio Vilela (STJ) será o presidente da mesa. Serão debatedores o ministro Teodoro Silva Santos (STJ), o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (MP/MT) e o defensor público Fernando Antunes Soubhia (DP/MT).
Na sequência, às 10h30, o defensor público Fernando Rodolfo Mercês Moris (DP/SP) será o palestrante do painel “Câmeras corporais, reconhecimento facial e vigilância: dever do Estado ou direito social?”. A mesa será presidida pelo ministro Marco Aurélio Bellizze (STJ), com a participação dos seguintes debatedores: promotor de Justiça Renee do Ó Souza (MP/MT), juiz de Direito Leonardo Issa Halah (TJ/SP) e advogado Vinicius Segatto Jorge da Cunha (OAB/MT).
O 7º painel terá início às 14h, com o tema “Juiz de Garantias e os direitos do infrator e da vítima. Como conciliar?”, com o procurador Regional da República Vladimir Aras (MPF/DFT). A mesa será presidida pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro (STJ) e atuarão como debatedores o defensor público Gustavo Octaviano Diniz Junqueira (DP/SP), o juiz de Direito Atalá Correia (TJ/DFT) e o advogado Eumar Novacki (OAB/DFT).
Palestra de encerramento
O ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior (STJ) fará a palestra final do evento, sobre o tema “Da Defensoria ao Judiciário: entre o direito individual e o dever de lealdade ao Sistema de Justiça”.
A mesa será presidida pela coordenadora do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso, juíza de Direito Alethea Assunção Santos (TJMT), com mediação do conselheiro Ulisses Rabaneda dos Santos, do Conselho Nacional de Justiça.
Inscrições
O evento é uma realização da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), em parceria com a Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso (ESA/OAB-MT), o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, a Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso (Esdep), e conta com o apoio institucional da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso (FESMP-MT), da Escola da Magistratura Mato-Grossense (Emam), da Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam) e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MT).
As inscrições já estão abertas. Podem se inscrever magistrados criminais, integrantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e estudantes de Direito.
Clique neste link para efetuar sua inscrição.
Prazos para magistrados
Magistrados das comarcas do interior interessados em participar têm prazo até o dia 10 de setembro para efetuar a inscrição.
Já os que atuam nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande podem se inscrever até o dia 20 de outubro.
Clique neste link para acessar a programação completa.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Autor: Lígia Saito
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Encontro virtual reúne educadores para fortalecer projeto Remição pela Leitura em Mato Grosso
Pedagogos que atuam no projeto de Remição pela Leitura participaram, nesta terça e quarta-feira (2 e 3 de setembro), de um encontro virtual promovido pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional de Educação nas Prisões (GT de Educação). A iniciativa é coordenada pelo juiz Bruno de Oliveira Marques, responsável pelas ações de educação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (GMF/TJMT). O objetivo da ação foi promover uma escuta ativa desses profissionais, além de avaliar o funcionamento do projeto nas 40 unidades prisionais do estado.
Durante as reuniões, os participantes fizeram relatos sobre como está sendo feita a condução do projeto, apontaram as dificuldades, esclareceram dúvidas sobre o funcionamento das comissões de avaliação, indicaram as principais demandas para a continuidade e compartilharam experiências bem-sucedidas, fortalecendo a iniciativa. Para ampliar a escuta ativa, o encontro foi realizado em quatro etapas, com um número reduzido de participantes, com o intuito de melhorar o diálogo entre as instituições e os representantes regionais.
Entre as principais necessidades sinalizadas, destacou-se a de ampliar o acervo de obras literárias disponíveis. Em Cáceres, por exemplo, a professora Janaína Cardoso relatou que a unidade masculina atende atualmente 140 participantes e, apesar de contar com doações e apoio da escola, a quantidade de livros ainda é insuficiente para atender à rotatividade de títulos.
A maioria dos pedagogos ressaltou que os principais desafios da fase inicial de implantação já foram superados, em grande parte, graças ao apoio do GT de Educação, que também realizou visitas técnicas às unidades.
Alguns profissionais compartilharam experiências exitosas, como o professor Benedito, de Mirassol D’Oeste, que promoveu leituras coletivas seguidas de debates. “Recentemente conseguimos que todos os participantes lessem Os Miseráveis. Depois exibimos o filme e realizamos uma discussão sobre a obra”, relatou.
A servidora do Tribunal de Justiça, Maria Fernanda Daltro, representou o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e Socioeducativo do TJMT (GMF) na reunião e aproveitou a ocasião para enfatizar a importância do detalhamento nos relatórios sobre a participação de pessoas analfabetas no projeto.
“A resolução permite diferentes formas de acesso à leitura, como por meio de outra pessoa lendo, por desenhos ou por audiobooks. No entanto, é fundamental comprovar como foi realizada essa verificação e especificar a metodologia utilizada no relatório”, destacou.
Ela acrescentou ainda que, de acordo com a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a validação da leitura não se configura como uma prova de conhecimentos, devendo respeitar o nível de escolaridade e letramento do participante, tendo como finalidade apenas verificar se a leitura foi efetivamente realizada.
Avanços
O GT de Educação é composto por representantes do Poder Judiciário (GMF/TJMT), da Secretaria de Estado de Justiça – Núcleo de Educação no Sistema Penitenciário (Nesp/Sejus) e da Secretaria de Estado de Educação – Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (EJA/Seduc), que atuam de forma integrada na formulação, execução e monitoramento de ações voltadas à garantia do direito à educação das pessoas privadas de liberdade.
“O GMF não apenas apoia as ações do GT de Educação, como também atua de forma efetiva na interlocução e capacitação dos profissionais. Entre os avanços recentes, podemos destacar a expansão do projeto, com a contratação de 41 pedagogos, hoje presentes em todas as unidades penais do estado. Esses profissionais dedicam 30 horas semanais ao trabalho nas unidades e já participaram de duas capacitações específicas, voltadas ao fortalecimento das práticas pedagógicas do programa”, afirmou o juiz Bruno de Oliveira Marques, coordenador do grupo.
Autor: Adellisses Magalhães
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
MPMT e Seduc discutem parcerias para ampliação de projetos educativos
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente e do Centro de Apoio Operacional de Estudos sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino (CAOVD), discutiu estratégias com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para ampliar projetos que incentivem a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e a comunidade escolar.O encontro ocorreu nesta terça-feira (2 de setembro) e contou com a participação dos procuradores de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado e Elisamara Sigles Vodonós Portela, que receberam o secretário de Estado de Educação, Allan Porto, e a secretária adjunta executiva de Educação, Flávia Soares.Durante a reunião, foram apresentados o projeto “Prevenção Começa na Escola” e as cartilhas orientativas, que abordam temas como autismo, Estatuto do Torcedor, violência doméstica e familiar, bullying e abuso sexual infantojuvenil.Segundo a coordenadora do CAOVD, procuradora Elisamara Sigles Vodonós Portela, o intercâmbio interinstitucional é fundamental para o enfrentamento à violência doméstica e familiar. “Nós precisamos mudar esse jogo. A violência está dentro de casa e também está sendo multiplicada nas escolas. Inclusive, os jovens têm vivenciado relacionamentos abusivos, com situações de ciúme extremo, controle e até violência física”, pontuou.Já o titular da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, apresentou o projeto “Prevenção Começa na Escola”, que utiliza apresentações teatrais para combater a violência e promover o bem-estar de crianças e adolescentes. As peças “Re-Cortes” e “Inocentes Pétalas Roubadas”, produzidas e encenadas pela Cia Vostraz de Teatro, são apresentadas em escolas com o objetivo de alcançar o público infantojuvenil e conscientizá-lo sobre a importância da escuta, da denúncia e da construção de relacionamentos saudáveis.“A peça ‘Inocentes Pétalas Roubadas’ já tem sete anos. Nós percorremos 70 municípios de Mato Grosso, realizando mais de 400 apresentações. Até em São José do Povo, município que tem 3 mil habitantes, perto de Rondonópolis, recebemos denúncia de abuso. Isso reflete a dimensão do projeto ‘Prevenção Começa na Escola’. Já a peça ‘Re-Cortes’ foi lançada na semana passada e aborda a violência doméstica e familiar, narrando o ciclo da violência de gênero”, destacou o procurador.O secretário Allan Porto manifestou apoio às iniciativas do MPMT, ressaltando que o trabalho do Ministério Público complementa as ações da Seduc. Ele também comentou sobre a possibilidade de parceria para a realização de workshops, formação de multiplicadores e a formatação de um cronograma de apresentações teatrais em escolas da rede estadual de ensino de Cuiabá e Várzea Grande.“Para a gente é muito importante ações como essas. Penso que poderíamos iniciar um planejamento em Cuiabá e Várzea Grande e, gradualmente, expandir para outras regiões prioritárias”, afirmou o secretário.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Encontro virtual reúne educadores para fortalecer projeto Remição pela Leitura em Mato Grosso
Confira os palestrantes do VI Encontro de Justiça Criminal de Mato Grosso
SES articula ações de promoção à saúde mental no Setembro Amarelo
Prefeita recebe medalha de honra da Polícia Militar em evento de celebração de 190 anos da instituição
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Segurança
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de...
Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de...
Força Tática prende homem que ameaçava mulher com revólver em Confresa
Policiais militares da Força Tática do 10º Comando Regional prenderam um homem, de 43 anos, por lesão corporal motivado por...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES6 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública