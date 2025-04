Confira os pontos que serão atendidos pelo mutirão de limpeza nesta terça (8)

Teve início nesta segunda-feira (7) em Cuiabá a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), com doses disponíveis em todas as 73 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. A ação segue orientação do Ministério da Saúde e pretende proteger os grupos mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus da gripe. A vacina protege contra três tipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e influenza B.

Segundo a secretária adjunta de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Catarina Célia de Araújo, a vacina contra a influenza passou a integrar o calendário de rotina para alguns grupos, o que significa que estará disponível durante todo o ano. “Este ano, gestantes, idosos e crianças de 6 meses a menores de 6 anos – ou seja, até 5 anos, 11 meses e 29 dias – terão acesso contínuo à vacina. Isso é fundamental para prevenir internações e até óbitos decorrentes da gripe”, destacou.

A vacinação é recomendada anualmente, especialmente porque o vírus influenza sofre mutações frequentes. A secretária adjunta, que toma a vacina todos os anos, reforça a importância da imunização: “Já tive gripe mesmo vacinada, mas nunca uma forma grave. A vacina ajuda a evitar complicações sérias da doença”.

A campanha tem como meta vacinar pelo menos 90% do público-alvo, estimado em cerca de 138 mil pessoas em Cuiabá. No entanto, até o momento, o município recebeu apenas 14 mil doses do Ministério da Saúde e aguarda novas remessas para ampliar a cobertura vacinal. Em 2024, foram 44,89% do público-alvo.

Público-alvo da campanha: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; idosos (60 anos ou mais); povos indígenas e quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento; caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e portuários; trabalhadores dos Correios; pessoas com deficiência permanente; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

Para receber a dose, é necessário comparecer a uma UBS com documento de identificação, caderneta de vacinação e, se for o caso, um comprovante de pertencimento a um dos grupos prioritários, como laudo médico ou documento funcional.

A Prefeitura de Cuiabá reforça a importância da adesão da população à campanha, especialmente entre os grupos prioritários, para garantir maior proteção contra a doença e reduzir os impactos sobre a rede de saúde. O Dia D de vacinação está programado para 10 de maio.

#PraCegoVer

A imagem mostra uma enfermeira vacinando uma idosa contra a influenza. A idosa veste roupas azuis e a enfermeira, jaleco branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT