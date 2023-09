Confira os resultados da delegação mato-grossense nos Jogos da Juventude 2023

A 17ª Primavera dos Museus será realizada na próxima semana, com participação de sete instituições mato-grossenses, incluindo dois equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Entre os dias 18 e 24 de setembro, uma programação diferenciada será oferecida pelo Museu de História Natural e o Museu de Arte Sacra, com exposições, oficinas, ações educativas para pessoas com deficiência e quilombolas, além de lançamento de livro. As atividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrições para as oficinas.

O tema deste ano da Primavera dos Museus é “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”, e foi escolhido para promover o debate sobre a importância dos museus para a inclusão social e a diversidade. O evento nacional é realizado todos os anos, no início da primavera, pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

“A Primavera dos Museus é uma ação nacional que busca divulgar o trabalho e aproximar essas instituições da sociedade. E é muito importante que os museus de Mato Grosso estejam inseridos nessa agenda nacional, que valoriza a diversidade e a riqueza cultural do nosso país. E este ano, em especial, as ações promovem a inclusão social e dão visibilidade a grupos sociais que lutam pela igualdade”, destaca a Gerente de Gestão Museológica da Secel, Fernanda Quixabeira.

No Museu de História Natural de Mato Grosso, a programação inclui visitas mediadas nas exposições, incluindo a mostra aberta exclusivamente para o evento: Festa, Política e o Corpo na Rua: uma antropologia visual da Parada da Diversidade de Cuiabá, nos 50 anos de Stonewall. O espaço ainda terá oficina de Pintura Corporal e Arco e Flecha, oficina de Cianotipia e Impressão Solar e lançamento do livro O ofício das benzedeiras: um estudo sobre as práticas terapêuticas e a comunhão de crenças em Cruzeta (RN).

Além disso, no Museu de História Natural haverá duas ações educativas. A primeira será para os alunos do Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deficiente Auditivo Professora Arlete Pereira Migueletti, mediada em Libras, seguida da oficina Pintando Árvores, ministrada pela artista plástica Tânia Pardo. A outra será com visitas, oficinas e rodas de conversa para membros da comunidade quilombola de Mata Cavalo, de Nossa Senhora do Livramento.

A programação do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso inclui visitação nas exposições permanentes e temporárias, oficina de Experimentação em Argila e debate no Café filosófico Memórias e resistências: inspirações para museus e sociedade, com Cleiton Gomes. Ele é artista plástico e coordenador do educativo do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, de Belo Horizonte (MG).

Além dos museus estaduais, participam do evento nacional instituições de Cuiabá (Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT, Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia da UFMT, Memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense), de Cáceres (Museu Emília Darci de Souza Ribeiro Cuyabano) e de Vila Bela da Santíssima Trindade (Museu Histórico e Arqueológico Joaquim Marcelo Profeta da Cruz).

Programação completa

Museu de História Natural de Mato Grosso