Confira os sorteados para o Camarote dos Autistas no jogo entre Cuiabá e Athletic neste domingo (28)

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou os nomes das oito pessoas com a Carteira de Identificação do Autista (CIA) sorteadas para assistir à partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Athletic Club, que ocorre neste domingo (28.9), às 19h30, na Arena Pantanal. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A iniciativa faz parte do programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, em parceria com a senadora Margareth Buzetti e com o apoio do Cuiabá Esporte Clube.

A ação prevê a utilização de um camarote exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando mais conforto, segurança e acessibilidade durante os eventos esportivos.

O sorteio é realizado a partir dos nomes inscritos por meio de um formulário específico para a ação, disponibilizado no site da Setasc. Um dos campos do formulário solicita o número da Carteira de Identificação do Autista.

Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio é realizado para ocupar a vaga aberta. Além da Carteira de Identificação do Autista, também é necessário realizar o cadastro no FacePass.

FacePass

A entrada no estádio será permitida somente mediante o cadastro prévio no sistema FacePass, disponível no site facepassbrasil.com.br/cadastrar-se. O processo exige o preenchimento de dados pessoais e o envio de uma imagem facial, garantindo um controle de acesso seguro e personalizado.

Confira os nomes dos sorteados:

José Eduardo Nunes de Oliveira

Roni Henry Gomes Duarte

Joaquim de Lima Ito

José Pedro Silva

Winicius Antônio de Moraes Castro Bueno Filho

Davi Lucca Campos Soares

Samea Maria Albuquerque Paes

Lorenzo de Almeida Rondon Sampaio

Fonte: Governo MT – MT