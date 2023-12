Confraternização reúne mais de 500 idosos em Várzea Grande

Grupos de idosos que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), dos quatros polos dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), dos bairros de abrangências de cada unidade, bem como do Centro de Convivência Vovô Zeid, se reuniram em um momento de confraternização.

O evento ‘Idosos em Evidencia’ – que está em sua segunda edição – foi realizado no Centro Pastoral Padre Aldacir Carniel e contou com a participação de aproximadamente 500 idosos, que se divertiram com a programação festiva que contou também com um concurso para a escolha do Rei e da Rainha da festa. Estiveram presentes a primeira-dama e Promotora de Justiça Kika Dorilêo Bracat, a ex-prefeita Lucimar Sacre de Campos, do Secretário Adjunto de Direitos Humanos, Kennedy Dias, da presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, Wilma Felfili, secretários e vereadores do município.

A primeira-dama, Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat, disse que para realizar esse evento muito amor foi investido para que todos os grupos da terceira idade tivessem uma manhã de lazer, alegria e diversão saudável. “Essa gestão tem um cuidado e um olhar especial para os idosos e devo dizer a vocês que estão muito bem representados. E é um orgulho pra nós termos grupos da terceira idade em todos os polos e no Centro de Convivência Vovô Zeid, que foi concebido na gestão da prefeita Lucimar Campos, e por conta da pandemia, só damos inicio na atual gestão. Lá recebemos a visita de várias autoridades que vêm conhecer o local e a sua funcionalidade para se espelhar na proposta do Centro”. Ela disse que o seu sonho é que haja no futuro outros Vovô Zeid espalhados pela cidade para atender a todos os idosos.

Quanto ao Idosos em Evidência, a primeira-dama disse que o evento tomou corpo e que ficou feliz de ver que o número de participantes aumentou, tanto de representantes femininos quanto masculinos. “Prova disso é que no ano passado mais mulheres participaram do desfile, mas neste ano eles tiveram também maior participação”, comemorou.

A ex-prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos elogiou o evento e disse que a gestão Kalil Baracat tem feito um bom trabalho em prol dos idosos e da cidade. “Eu vim aqui prestigiar esse evento e também trazer o abraço do senador Jayme Campos que, assim como eu, sempre teve um olhar afetuoso para esse grupo em especial”.

O secretário Adjunto de Direitos Humanos, Kennedy Dias, disse que é importante os Conselhos Municipal e Estadual nesta construção de políticas públicas. “Todos nós um dia certamente seremos idosos e teremos nossas fases, por isso queremos dizer a vocês que Estado e Prefeituras devem respeitar e criar cada vez mais melhorias para que vocês consigam viver uma vida melhor, saudável e com seus direitos assegurados. Trago o abraço da nossa primeira-dama Virginia Mendes e da secretária de Assistência, Grasielle Bugalho e dizer que vocês podem contar conosco”.

A Secretária de Assistência Social Ana Cristina Vieira reforçou o compromisso que essa gestão vem tendo com o grupo da terceira idade. “Vocês são a razão do existir da Assistência Social e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos trabalha nesta perspectiva, de fortalecimento e da prevenção. Quando vocês abraçam os projetos como o nosso Idosos em Evidência isso mostra que estamos no caminho certo e nada adiantaria propor um projeto se vocês não abraçassem também”.

CONCURSO: Assim como no ano passado, nesta segunda edição do Idosos em Evidência também teve um concurso para escolher os representantes dos idosos que estarão juntamente com o prefeito Kalil Baracat e a primeira-dama Kika Dorilêo Baracat, nos eventos realizados pela Prefeitura Municipal.

Ao todo foram 18 concorrentes, que apresentaram a sua performance no salão com trajes destacando localidades e cultura local. E os jurados tiveram trabalho para escolher o melhor, uma vez que todos cumpriram rigorosamente os critérios do concurso.

Princesas: Maria Amélia da Silva e Gislene dos Santos

Príncipe: Manoel Lemes da Silva

Rainha: Dulcinéia Cruz da Silva

Rei: Jacob Augusto da Costa

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT