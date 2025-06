Congresso internacional reúne líderes e especialistas para aprimorar soluções de combates aos incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (16.6), a abertura oficial do Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

O evento é inédito no Brasil e reunirá, até o dia 18 de junho, especialistas de 10 países, pesquisadores renomados e os comandantes dos 27 Corpos de Bombeiros Militares do país.

A programação do congresso inclui palestras técnicas, minicursos e uma feira de expositores com entrada gratuita e aberta ao público. Participam representantes de países como Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelândia, Espanha, Chile, Irlanda, França e Brasil, fortalecendo o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais.

Os participantes terão acesso a painéis com autoridades internacionais, workshops práticos e apresentações de tecnologias de ponta, voltadas para o enfrentamento de incêndios em vegetação, além de estratégias de manejo integrado do fogo. A iniciativa busca integrar esforços globais diante dos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela intensificação dos eventos extremos.

Além da presença de comandantes e especialistas internacionais, o congresso conta com bombeiros, gestores ambientais, pesquisadores e profissionais do setor, consolidando-se como um espaço de cooperação internacional e de fortalecimento das políticas públicas de combate a incêndios florestais.

O governador em exercício, Otaviano Pivetta, reforçou a importância da conscientização coletiva no enfrentamento aos incêndios florestais, especialmente no início do período de estiagem, que começou no mês de maio.

“Neste período de estiagem, é fundamental começar pela prevenção, e isso passa pela educação nas escolas. Precisamos conscientizar nossos pequenos para que eles também sejam agentes de transformação, levando essa mensagem para suas famílias e ajudando a despertar o cuidado com o meio ambiente. Nosso território é vasto e desafiador. É impossível que o poder público, sozinho, consiga controlar uma área tão extensa e diversa. Mas, se cada cidadão tiver consciência e cumprir seu dever cívico, conseguiremos reduzir e controlar os incêndios, que vêm causando danos irreparáveis ao meio ambiente. A responsabilidade é de todos nós”, declarou.

Durante a abertura do congresso, o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, também apontou a importância do evento como símbolo do compromisso de Mato Grosso com a agenda ambiental nacional.

“Este congresso simboliza o compromisso do Estado com o Brasil. Nossa missão é clara: reconhecer a urgência, integrar saberes científicos, tecnológicos e tradicionais, e agir de forma coletiva, por meio de políticas públicas e recursos mobilizados para a proteção do meio ambiente. Que este encontro marque o início de uma nova era de ação, cooperação e compromisso com a vida”, disse.

Na oportunidade, Glêdson também ressaltou o papel do Forest Fire como resposta inovadora aos desafios ambientais. “O congresso foi concebido como uma solução diante deste cenário crítico. Reunimos especialistas de diversos países com o propósito de apresentar ao mundo o que o Brasil tem feito para preservar suas florestas. Mato Grosso, amplamente reconhecido por sua produção agropecuária, mantém mais de 60% do território com cobertura vegetal nativa, reflexo de uma das legislações ambientais mais severas do planeta. O Estado mostra que é possível produzir com responsabilidade, conservar com eficácia e incluir com justiça. Esse é o exemplo que desejamos compartilhar”, completou o coronel.

O deputado estadual Carlos Avallone, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, destacou a importância da união de esforços no enfrentamento aos incêndios florestais e na valorização do trabalho das forças de combate.

“Quando presenciamos um evento dessa magnitude, fica evidente o quanto ainda precisamos investir no combate aos incêndios, na segurança e, sobretudo, na união entre instituições. Um grande exemplo que temos dado aqui em Mato Grosso é justamente o excelente relacionamento institucional. Quando as instituições dialogam, os problemas diminuem e as soluções se tornam mais efetivas”, destacou.

Programação

Durante os três dias do Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui 20 palestras ministradas por autoridades internacionais, além de minicursos, apresentações de trabalhos acadêmicos, workshops práticos e painéis de discussão.

Entre os temas abordados estão a gestão de incêndios florestais em diferentes países, a coordenação de operações aéreas e terrestres, estudos de caso, monitoramento do fogo, análise de condições climáticas, entre outros tópicos relevantes para o setor.

O evento contará ainda com uma feira tecnológica, que reunirá 18 empresas expositoras, apresentando soluções e equipamentos inovadores voltados à preservação ambiental, prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais. A programação completa está disponível no site: www.forestfire.com.br.

Patrocínio

O Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais conta com o patrocínio da empresa multinacional Forest Fire, da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), da Aero Agrícola Rondon, do Fórum Agro e da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), da empresa Vallfirest (VTF), da MSA Safety Incorporated – Produtos de Segurança Sofisticados (MSA), e da Cervejaria Louvada.

Fonte: Governo MT – MT