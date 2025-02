Conheça 4 destinos para aproveitar o feriado de Carnaval em MT

Se você é daqueles que torce o nariz para aglomeração e para todo o combo de Carnaval, Mato Grosso tem muito a oferecer para quem deseja tranquilidade para esses dias de folia. Num raio de até 150 km da Capital é possível acessar cachoeiras, fazer trilhas sem custos financeiros, descer o rio de rafting ou apreciar o Pantanal.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) elaborou uma lista com um dos principais destinos turísticos aqui no Estado: Poconé, Chapada dos Guimarães, Nobres e Jaciara, para quem deseja fazer um passeio rápido, em cima da hora ou gratuito.

Todos eles receberam ou tem obras sendo executadas pelo Governo do Estado para melhorar a infraestrutura turística, como as obras do Mirante de Vidro e a recuperação da estrada da Cachoeira da Fumaça, em Jaciara; a Rua Coberta e a reforma da Praça Dom Wunibaldo, em Chapada dos Guimarães; a recuperação da MT-370 e da MT-060 em Poconé e a troca de pontes de madeira por concreto na Transpantaneira; e a obra na praça do distrito de Bom Jardim, em Nobres.

A superintendente de Promoção ao Turismo da Sedec, Maria Leticia Arruda de Morais Costa destacou que Mato Grosso tem opções de lazer tanto para quem deseja fazer um bate-volta, quando para quem tem opção de passar de sábado (1º.3) até a Quarta-feira de Cinzas (5.3) fora de casa.

“Mato Grosso tem opções para todos os gostos, desde passeios de bate-volta e para aqueles com mais tempo para aproveitar as belezas do nosso Estado. Se você deseja a Amazônia, tem São José do Rio Claro e Alta Floresta. Quem opta pelas águas verde esmeralda com cachoeiras e etnoturismo, Campo Novo do Parecis é uma opção, temos as cachoeiras e águas quentes de Barra do Garças, mergulho em Nobres, trilhas e cachoeiras de Chapada dos Guimarães, o Pantanal e as corredeiras de Jaciara”, comentou.

Jaciara: a capital dos esportes radicais

Conhecida como a capital dos esportes radicais, Jaciara fica a 140 km de Cuiabá e oferece atividades como o rafting no Rio Tenente Amaral. A descida é feita em botes infláveis, com grupos de 4 a 8 pessoas, em um percurso de 3 km que dura aproximadamente 1h30. O valor é a partir de R$ 225 por pessoa, com saída a partir da Cachoeira da Fumaça.

Além disso tem os balneários da cidade, cujo day use com acesso a piscinas e o rio Tenente Amaral com valores a partir de R$ 30 por pessoa. Crianças de até 7 anos não pagam.

O Vale do Chico, outro atrativo da cidade, proporciona contato com várias quedas d’água e piscinas naturais de águas claras e esverdeadas, rodeadas pela mata do cerrado. Já na Cachoeira da Mulata, localizada a 15 km do centro, é possível praticar rapel.

No centro da cidade tem o Mirante de Vidro para contemplação do Vale do São Lourenço, uma vista de tirar o fôlego.

Nobres: flutuação e contato com a natureza

No distrito de Bom Jardim, em Nobres, é possível fazer um bate-volta ou optar por hospedagens locais para aproveitar com calma as belezas naturais. O Aquário Encantado e o Rio Salobra oferecem águas cristalinas perfeitas para flutuação. O Rio Triste também é uma opção para quem deseja fazer flutuação.

Há ainda outros passeios incluem boia-cross, contemplação de araras, quadriciclo, tirolesa e caiaque.

Por passeio, os valores para adultos variam de R$ 35 a R$ 280 por pessoa, enquanto crianças de 5 a 10 anos pagam metade. Há opções de day use com direito a almoço e um passeio com valores oscilando entre R$ 110 a R$ 260.

Chapada dos Guimarães: trilhas e cachoeiras

O Complexo Turístico da Cachoeira da Salgadeira combina infraestrutura completa com restaurante, trilhas, banho de cachoeira e mirantes. Administrado pelo Sesc, o local não cobra entrada.

Outra opção gratuita é o Circuito das Cachoeiras, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, inclui trilhas de 6 km (ida e volta). Também é possível ir à Cachoeirinha e a Cachoeira dos Namorados. A entrada é até 12h pelo Parque Nacional, no Véu de Noiva.

A ida na Cidade de Pedra, Morro de São Jerônimo e o Vale do Rio Claro precisam pagar um guia de turismo.

Outros destaques da Chapada são as cachoeiras do Marimbondo e da Geladeira, localizadas a menos de 7 km do centro da cidade, com trilhas curtas e infraestrutura de apoio. As entradas custam R$ 10 por pessoa.

Poconé: experiência no Pantanal

A cidade de Poconé, pouco mais de 100 km de Cuiabá, é porta de entrada para a Transpantaneira, que corta todo o Pantanal Norte. Passear por lá é de graça e é possível ver as paisagens alagadas e a rica fauna como jacarés, capivaras e tuiuiús.

Algumas pousadas oferecem day use, possibilitando um bate-volta especialmente aquelas localizadas no início da Transpantaneira. Os valores variam de R$ 220 por pessoa, incluso almoço e sem passeio. Até R$ 350 por pessoa, mas com almoço e passeio de barco.

O horário do day use varia de acordo com as pousadas. Crianças são isentas de pagamento até os 5 anos, dos 6 aos 10 ou 12 anos pagam metade do valor.

Fonte: Governo MT – MT