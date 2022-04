Fábio Pimenta, novo secretário de Estado de Fazenda

A partir desta segunda-feira (04.04), Jefferson Neves assume o comando da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em substituição ao ex-secretário Beto Dois a Um.

Confira o perfil de Jefferson Neves:

Natural de Rondonópolis-MT, Jefferson Carvalho Neves é graduado em Educação Física pela UFMT (2001).

Possui pós-graduação em Treinamento Desportivo e é professor de ensino superior e de esporte de Alto Rendimento, sendo membro da academia Brasileira de Treinadores- COB.

Tem experiência nas áreas de Educação Física, com ênfase em Treinamento Desportivo, Natação, Gestão esportiva, Preparação Física, Musculação e como palestrante Internacional em Esporte, da Iniciação ao Alto Rendimento. Foi Treinador da Seleção Olímpica de Natação em Londres 2012.

Desde 2019 comanda a Secretaria Adjunta de Esportes, pasta na qual articulou diversos avanços junto com o então secretário Beto Dois a Um, a exemplo da expansão do bolsa-atleta e bolsa técnico, retomada dos jogos escolares e execução do Pontos do Esporte, programas que já beneficiaram mais de 7 mil atletas.